台灣美食展8月登場！全台海味與米其林吃遍

2025台灣美食展以“海鮮─鮮味款待”為主題。（台灣觀光協會提供） 中評社台北7月10日電／今年的台灣美食展將於8月1日至4日在台北世貿一館盛大舉行，主辦單位台灣觀光協會表示，今年以“海鮮－鮮味款待”為主題，匯聚從產地到餐桌的全台海味，新鮮食材、米其林必比登美食及料理，邀請各大名廚及職人展演，是產業界交流、熱愛料理的民眾不可錯過的展覽。



台灣觀光協會邀請巴黎奧運台灣文化館視覺統籌團隊“三頁文”，呼應年度主題打造2025台灣美食展主視覺，展現台灣美食多元豐富景象。展覽規劃“探索台味”、“金牌特物”、“異國美食”及“藝鳴驚人”4大展區。匯聚環台海味、生鮮蔬果漁獲等新鮮食材、道地及異國料理，可以買到冠軍好物、伴手禮，品嘗米其林必比登推薦美食、五星飯店餐廳餐券、學料理。



今年邀請到更多米其林必比登推薦餐廳，包括台南謝掌櫃虱目魚海鮮粥、阿文米粿、鮮蒸蝦仁肉圓、博仁堂、田媽媽長盈海味屋、台中滬舍餘味、東勢牛稼莊、羅家古早味、膳馨民間創作料理、台北牛店精燉牛肉麵、麻糬寶寶等店家，民眾可一次吃遍必比登美食。



主辦單位台灣觀光協會規劃了一系列海味廚藝秀及鮮蔬料理展演活動，推廣吃在地漁獲、蔬食，也兼顧永續精神。邀請知名Youtuber“在家做生魚片”、“旗遇海味”主理人林昱濱主廚、英國倫敦創業家大賽冠軍洪昭勝主廚、中華美食交流協會理事長駱進漢主廚、澎湖酒館“漁醺”、連續二屆入選米其林必比登推薦“Monsoon季風”主廚廖永勛、連續3年米其林必比登推薦餐廳主廚謝佳歆，及高雄蔬食生魚片名店“五郎時食”等豪華陣容，將帶來原煎手鏢白旗腹、鯖魚雞粒黃金炒飯、塔香鬼頭刀、海味調酒、蔬食創意料理及台灣虱目魚料理等鮮味菜色。

