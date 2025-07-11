桃園乙未保台紀念公園　有珍貴抗日史料

桃園乙未保台紀念公園展示廳收藏台灣抗日名將劉永福，在1895年發布的“懸賞抓拿日本奸細告示”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月11日電（記者 盧誠輝）位於桃園市平鎮區的1895乙末保台紀念公園2021年完工落成，佔地3.65公頃的公園地下一樓設有展示廳，收藏有包括台灣抗日名將劉永福“懸賞抓拿日本奸細告示”等許多珍貴抗日史料，充分反映出台灣在乙未戰爭中勇敢抗日的義勇精神。



1894年中日甲午戰爭，清朝戰敗，清廷與日本簽訂馬關條約，割讓台灣以及澎湖給日本，台灣義民軍為了捍衛鄉里與日軍爆發多場激烈戰爭，其中發生於1895年5月29日至11月18日間的1895乙未戰爭，戰鬥地域最廣、時間最長、參與人數最多、死傷嚴重、規模最大的一次戰爭。



乙未戰爭時桃園地區曾發生四場戰役，今桃園平鎮“安平鎮之役”，是少數日軍沒有獲勝戰役。乙未保台紀念公園，就是為了紀念各地群起的義民軍而設置，公園地下一樓除停車場外，還設有展示廳，收藏有許多乙未戰爭時的珍貴抗日史料。



其中又以台灣抗日名將劉永福在清光緒21年（1895年）3月發布的“懸賞抓拿日本奸細告示”最為吸睛，當時告示寫著“欽命幫辦台灣防務閩粵南澳總鎮依博德恩巴圖魯劉（即劉永福）於甲午戰爭期間，日軍進犯澎湖，派人四處窺探軍情，府城已拿獲多名奸細，查鳳山縣旗後為通商港口，應該會有奸細混雜，故列出懸賞告示。日本鬼假扮華裝，抓獲者200兩，華人作奸細者抓到100兩，散佈謠言抓獲者100元，游勇形跡可疑，擾亂軍心或查問我軍底細者，抓獲者50元。”顯示當時可能的幾種日軍間諜模式。



另外，也展示有劉永福在清光緒21年6月發放給台南府城的義民牌，上頭寫著“本件為署名欽命幫辦防務劉（即劉永福）所發給台南府城各保的人民之義民牌，主要為治安功用，連環保甲的功用，採行連作法，如知道日本奸細不辦者與其同罪。”



除劉永福積極抗日的珍貴史料外，展示廳也收藏有清光緒21年10月台南民眾寄信到廈門的郵戳信封，還有清光緒22年2月“大清國福建泉州廈門海防分府”發給陳登志之女陳錦秀（時年10歲）返回“日本國台灣安平”的護照，充分反映出台灣當年在戰亂時的生活。