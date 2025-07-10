民眾黨暫緩兩年條款18日起線上連署

民眾黨中央黨部。（中評社 資料照） 中評社台北7月10日電／台灣民眾黨將於8月10日召開黨慶暨黨代表大會，已有中南部黨代表私下醞釀要推“暫緩兩年條款”，並於9日開放網路提案，預計18日展開15人正式連署。此外，民眾黨9日公告選舉辦法草案，包括徵召、初選程序，另還有修改黨章草案，中評會職權增加“內規及預算備查”，並還要額外成立“仲裁委員會”。



兩年條款為台灣民眾黨前主席柯文哲所訂，不分區“立委”只做二年。若未暫緩，包括民眾黨主席黃國昌在內的8席“立委”，將在任期二年屆滿時交棒，再換不分區名單的下8位出任“立委”。



民眾黨9日公告，將在8月10日上午於桃園會展中心舉辦黨員代表大會，下午則有六周年黨慶。黨代表大會流程顯示，依序有主席致詞、中央黨部報告、“立院”黨團報告、年度決算報告，隨後進入章程修訂案，以及提案討論與決議，包括制定財務管理條例、公職人員選舉提名條例、政策綱領和黨代表提案，中午12時有臨時動議時間。



這屆黨代表大會為民眾黨主席黃國昌就職後，民眾黨首次在“沒有柯文哲”狀況下舉辦大型黨員活動，卻馬上觸及到2大敏感議題，也就是“2026選舉提名條例”，以及“立委”張啟楷嘉義辦公室主任、民眾黨中央委員許正憲已找好15名黨代表，要提案“暫緩兩年條款”，倘若通過的話，包括黃國昌在內的現有8名白委，將不受到今年年底離職規範。



根據民眾黨規劃，黨代表提案時間自9日起至14日下午5時截止，並預計在18日上午9時起至21日下午5時截止；意即若要提案“暫緩兩年條款”，儘管許正憲已找好15人並親簽姓名，也要等到18日開放連署系統後，透過網路連署15人才可成案。

