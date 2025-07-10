朱立倫：反對撥補台電千億立場絕無改變

國民黨主席朱立倫受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月10日電（記者 張嘉文）針對外界質疑中國國民黨主席朱立倫昨天在中常會上的發言，是有意放行台電千億補助預算，導致藍營支持者炸鍋，白營也不買單。朱立倫今天傍晚受訪時澄清說，所謂“各退一步”，只是把普發現金加入特別條例，與“國防”、社會補助一起討論，就僅如此而已，完全沒有針對撥補台電做討論。



根據台電6月27日召開2025年股東常會報告，2024年度虧損新台幣411億元，累積虧損4229億，而2025年1月到5月則是虧損285億元，累積增加到4518億。“政院”規劃撥補台電1千億元。



朱立倫強調，國民黨反對撥補台電預算的立場是寸步不讓，談都不用談，也絕無改變。



國民黨今日下午在中央黨部12樓舉辦台北市“挺勞權，護勞工，顧民生，反惡罷”勞工團體後援會成立大會，朱立倫出席活動前受訪做出以上表示。



因應美國對等關稅衝擊，“行政院”提“因應國際情勢強化經濟社會及‘國土’安全韌性特別條例”，但朝野卻卡在補助台電、“國防”韌性及普發現金意見分歧，國民黨“立法院”黨團將在明天力拚草案完成三讀，除加上2300億元普發現金，也會同意“政院”的4100億元版本，加上黨主席朱立倫昨天在中常會上喊話各退一步，引來外界解讀，國民黨將對條例中的補助台電千億預算放行。



此事引來藍營支持者炸鍋，質疑這是向綠營投降，甚至有藍營支持者喊出，若通過撥補台電千億預算，26日就不出門投下不同意罷免票，同為在野陣營的民眾黨則強調他們的立場不變。

