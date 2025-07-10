朱立倫、蔣萬安同台抗罷　籲勿讓賴得逞　

國民黨主席朱立倫和台北市長蔣萬安同台力挺北市5位藍委。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月10日電（記者 張嘉文）中國國民黨今日傍晚舉辦台北市反惡罷勞工後援會成立大會，黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安和台北市面臨罷免的5位國民黨“立委”都出席，呼籲民眾7月26日出門投下不同意罷免票。朱立倫表示，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘說大罷免成功，就要用刑法100條伺候在野黨“立委”，如果大家不出來投不同意票，就會讓柯建銘和賴清德得逞，這樣的台灣還有未來嗎？



蔣萬安則強調，這次民進黨發動大罷免毫無正當性，就只因為民進黨選輸就要翻桌，動用納稅錢陪民進黨重選，完全沒有道理，他呼籲大家用手上的一票，告訴賴清德與民進黨，我們不同意。



國民黨10日下午在中央黨部12樓，舉辦台北市“挺勞權，護勞工，顧民生，反惡罷”勞工團體後援會成立大會，現場有數十個台北市勞工團體代表出席，約300人到場，包括朱立倫、蔣萬安和台北市五位藍委羅智強、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯和賴士葆都到場，呼籲支持者26日一定要出門投不同意罷免票。



朱立倫強調，現在的關鍵就是有很多人還不知道要出來投票，很多人有錯誤的感覺，以為自己不支持大罷免，所以不要站出來投票，這是完全錯誤的，而且會縱容惡罷與賴清德。



他指出，勞工最關心的就是要“活下去”，關心經濟與荷包問題，而全世界現在最關心的是關稅貿易戰，台灣民眾最關心今晚或明天的“開獎結果”（美國公布對台關稅），如果我們“中獎”了，關稅變成20、30%，所有台灣產業與各行各業經濟都會受極大衝擊，加上從4月初到現在，新台幣已經升值10幾%，出口業者與中小企業怎麼辦？今天台積電公布6月業績衰退，就是因為新台幣升值所導致。

