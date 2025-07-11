韌性演習　鄭博文：這些防衛專家會搞死台灣

屏東大學不動產經營學系兼任副教授鄭博文。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月11日電（記者 蔣繼平）“2025城鎮韌性演習”下週登場。屏東大學不動產經營學系兼任副教授鄭博文接受中評社訪問表示，天災可以回家，戰火發生怎麼回家？這實在不叫韌性，複製美國用在烏克蘭的城鎮戰，是過時的想法，民進黨政府為了鞏固政權與藉此壯膽，只會造成人民傷亡，把人民推上戰場邊緣，這是最大、最惡毒的地方。他嘆，人民要安居樂業、遠離戰爭，偏偏民進黨政府是在搞戰爭。



鄭博文，1958年生，澎湖人，中山大學企業管理研究所博士。現職為屏東大學不動產經營學系兼任副教授，專長領域為大陸不動產、不動產行銷與管理、人力資源管理。



鄭博文表示，就是變相的防空演習，房子被炸了哪裡還有韌性可言？天災還可以回家，但戰火沒有辦法回家，可能會繼續被炸，所以這不叫韌性，這叫防空演習。所謂的韌性是指軍方的韌性，變成可以打城市防衛戰，台灣這種戰術是抄美國的，美國是用在烏克蘭上，看到烏克蘭血淋淋的教訓，台灣還學不會嗎？



鄭博文表示，烏克蘭用這套戰術讓俄羅斯地面部隊進展非常慢，但是中國大陸不會跟台灣玩這一套，已經很多軍事評論家講過，大陸會用機器狗等等來打城市戰，避免人員傷亡，反而台灣人員傷亡比較厲害，且房屋會損傷更厲害，因為攻擊方掃描建築內有人就用飛彈攻擊。基本上，他認為台灣這些防衛專家是在把台灣搞死。



鄭博文表示，“賴政府”這樣做，一來想要鞏固政權，證明自己很勇。用這個演習叫民眾去避難，為什麼不反過來，如果可以跟大陸好好談，就可以避免戰爭？更不敢升級到像以色列這樣子全民皆兵，因為以色列是早就有制度在那邊，台灣根本沒有這個制度，所以沒有辦法做，做了就不用選舉了。



鄭博文表示，台灣軍方是有準備打城鎮巷戰，但是這種已算比較過時的思想，如果從最近以伊戰爭、加薩戰爭，可看到基本上都派不上用場，都是用火箭炮、火箭彈加上最新的機器人、機器狗，若還要用傳統思維去準備打巷戰，根本只是增加台灣人民的傷亡，“賴政府”把人民推上戰場邊緣，這是最大、最惡毒的地方。

