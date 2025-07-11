曾昭維：美關稅只要20%以上就是慘沒差別

新竹縣工業會總幹事曾昭維。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月11日電（記者 盧誠輝）台美關稅談判即將掀牌，新竹縣工業會總幹事曾昭維接受中評社訪問表示，相較於4月初美國推出高額對等關稅之初的恐慌潮，台廠現在大多已有心理準備，也做好最壞打算，大家都準備勒緊褲帶，等待美國公布台灣的稅率，因為只要稅率大於20%，就是一樣慘，對台廠的傷害等於沒有差別。



曾昭維，新竹交通大學電信工程系學士，長年在產業歷練，現為台灣電商發展協會理事長、新竹縣工業會總幹事。



曾昭維指出，雖然美國遲未公布台灣的稅率，但其實很多台廠都已有心理準備，認為稅率少則15%到20%，多則25%到32%，都是很有可能的事，多數台廠都已做好最壞打算，也利用這3個月的緩衝期來仔細盤點生產線，研究如何盡量節省成本與撙節開支，大家都已做好勒緊褲帶的準備。



他說，相較於4月初美國總統特朗普突然宣布對等關稅時的恐慌，許多台廠經過3個月緩衝期的盤點與整備後，已經比較能夠靜下心來，不會像上次心裡這麼浮動與慌張了，因為該來的總是會來，台廠的現在的普遍心理狀態應該是無奈大於期待。



曾昭維透露，現在很多台廠已經開始針對不同產品去鑽研美國海關的規定，看能否將一些半成品拆開後，變成零配件，讓在美國海關的類別與編碼不同，因而降低一些原本就會被課徵的關稅。例如，台廠有些產品外銷到美國本來就要被課徵20%的關稅，但在對等關稅還未增加前，先想辦法把原本的關稅給降個幾%下來。



曾昭維強調，台廠現在普遍認為，如果最後對美稅率跟原本的32%沒差多少的話，其實也等於沒差，就像稅率25%跟32%，對台廠來說就幾乎沒有差別，因為原本的利潤都沒有了。除非稅率最後能降到20%以下，才會讓台廠比較有感，否則稅率只要到20%以上，對台廠來說等於是一樣慘，沒有太大的差別。

