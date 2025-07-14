曾昭維：匯率壓力大於關稅　台廠暫不出貨

新竹縣工業會總幹事曾昭維。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月14日電（記者 盧誠輝）新台幣短時間內就升值了13%，新竹縣工業會總幹事曾昭維接受中評社訪問表示，對多數台廠來說，匯率的壓力甚至大於關稅，因為匯率的影響是很即時的，會嚴重影響台廠的獲利，所以現在很多台廠已選擇對美暫不出貨，盡量想辦法把傷害與損失減到最小。



曾昭維，新竹交通大學電信工程系學士，長年在產業歷練，現為台灣電商發展協會理事長、新竹縣工業會總幹事。



曾昭維指出，新台幣在短時間內升值13%，現在對台廠來說，匯率的壓力甚至大於關稅，因為匯率的影響是很即時的，且現在出口美國的匯率也相當混亂，可能已從過去1美元兌換新台幣32元到30元，但現在卻變成28元到25元都有，這些匯率的價差，會嚴重影響台廠的獲利，也是目前讓台廠最困擾的地方。



他透露，台廠現在就是能省則省，甚至有些台廠已選擇暫時不接單，或是讓生產線繼續進行，但把做好的成品先放在倉庫當庫存。因為現在美國客戶的訂單就算報價也等於是白報，因為還有匯率與關稅等雙重變數存在，所以有些台廠乾脆選擇暫時不出貨。



曾昭維強調，很多台廠現在面臨的壓力是生產線不能停止，否則就要放無薪假，所以只要還有原物料的台廠多數還是會讓生產線繼續，只是可能過去員工要經常加班的狀況就暫時沒有了，先讓員工回復正常上下班的狀態，讓生產線維持最基本的運行，然後再想辦法去非美地區接單。



曾昭維說，他6月底才帶廠商去馬來西亞參展，現在能做的就是儘量想辦法來分散台廠對美國市場的壓力，多去接觸一些非美市場。有些台廠過去可能訂單要達到一定的量才會接單，但現在就算小一點的訂單也接，就是盡量分散市場和風險來多接單，然後把維持生產線最基本的量給做出來，讓生產線可以支撐下去。



匯率加關稅是否會造成台廠出走潮？

