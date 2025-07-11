中評關注：賴清德、朱立倫都是罷免未爆彈

賴清德昨天前往雲林縣勘災，還強調面對天災不分朝野黨派，一起照顧農民。（照片：府方提供） 中評社台北7月11日電（記者 黃筱筠）賴清德團結十講之前為了鞏固綠營支持者，反而助力藍軍抗罷。中國國民黨主席朱立倫傳出願讓步特別預算撥補台電新台幣1000億元，換取普發現金，消息一傳出黨內炸鍋，國民黨急忙否認。賴、朱竟成為726大罷免投票的變數。



這次大罷免已有26名中國國民黨籍“立委”成案，其中24席藍委7月26日投票、2席南投藍委8月23日投票。目前距離726投票只剩下兩週多，藍綠都非常緊繃。民進黨雖然沒有綠委被罷免，但為了當罷免團體後盾，綠委們也分別到各地方去站路口，希望衝高罷免票。



之前因為賴清德團結十講的前四講爭議不斷，遭到抨擊，意外凝聚藍軍氣勢，最近民調趨勢願意出門的投票率大為提高。



這代表賴清德激化了藍綠對決氛圍，而這些被罷免的藍委，多是藍大於綠的選區，只要激化選情拉高投票率，就對不同意罷免有利，連罷免團體領軍人曹興誠都公開說，賴十講有點離題，連綠營都對賴團結十講有微詞。此時丹娜絲颱風襲台，讓賴清德順勢暫緩“第五講”，接著又有勘災與關稅等，“賴政府”要處理的問題很多，團結十講會不會繼續下去，各方都在看。



賴清德丹娜絲風災後勘災第一站選擇本命區台南，也是子弟兵、綠委林俊憲邀請前往勘災，有意幫林站台。第二站就選擇中國國民黨執政的雲林縣勘災，希望可以化解勘災“重綠輕藍”的形象，也不願意被高雄市長陳其邁馳援嘉義市國民黨籍市長黃敏惠所塑造的高度專美於前。



綠營現在除了賴清德十講意外助力藍軍抗罷，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘日前接受媒體人周玉蔻專訪提及，要用刑法100條伺候藍委的說法也是大震撼。民進黨過去爭取修改刑法100條，廢除政治思想犯，現在柯建銘有意無意透露，未來要用刑法100條對付藍委，難怪民進黨從上到下要趕緊澄清說明。

