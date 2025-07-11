中評關注：朱立倫各退一步說差點闖大禍

國民黨主席朱立倫10日傍晚出面強調，反對撥補台電新台幣1千億元的立場沒有改變。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月11日電（記者 張嘉文）距離7月26日大罷免投票僅剩半個月，中國國民黨主席朱立倫前天在中常會上一席“各退一步”的發言，讓藍營原本欲加分的普發現金政策，被外界認為藍營在台電千億撥補議題上向民進黨示弱，一度成了政治炸彈，黨中央趕忙否認。由於今年也是國民黨主席改選年，原本已飽受批評的朱立倫，領導能力再度受到質疑。



而此事件也可看出，現在藍綠對立氣氛已走向極端化，支持者間已難容有任何模糊空間，這都讓台灣社會裂痕難以弭平，無論大罷免結果如何，未來賴清德的執政可能都注定更添動盪。



回顧朱立倫9日當天在中常會上的發言，其本意是希望落實藍委力推的普發現金政策，希望在大罷免投票前展現出藍營替民眾做事的利多，卻因語氣模糊，沒用淺顯易懂的表達方式，後續引發外界揣測國民黨是否要對台電補助預算鬆手。



現在因為大罷免，藍綠對立情勢已走到極端，從支持者的角度看，對台電補貼千億一事，不僅是預算攻防而已，更是在政治對抗中，藍營能否挺住立場，且凸顯民進黨政府能源政策錯誤的象徵，如果在關鍵時刻鬆動，都可能引發藍營支持者的失望而棄投或抵制不同意罷免票的骨牌效應，進一步引發更多藍委在大罷免中受害。



這也是朱立倫和國民黨中央趕緊出面滅火澄清的原因，但效果如何，能否有效止血，可能需要打上問號。原本此時間該是國民黨改選主席時刻，只是因為大罷免而暫擱一旁，對朱立倫而言，大罷免成敗直接牽動他的政治存亡，而此次風波，等於再次重擊其領導威信。



此事件也可看出台灣社會已被嚴重撕裂，藍綠對立已到極端，各自支持者對政治人物已不容有模糊空間，如此發展，不論大罷免最終結果如何，已可預見台灣社會將更對立，未來賴清德還有三年的執政路，恐怕只會在更動盪中度過。