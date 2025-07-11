嘉義光電板殘骸驚人畫面曝光　網表態一面倒　

嘉義的水面型太陽能光電板，被丹娜絲颱風吹翻、破損。（照片：蔡嘉陽臉書） 中評社台北7月11日電／丹娜絲颱風6日襲台，重創台灣中南部，還造成光電場重大損失。繼屏東佳冬鄉外海太陽光電系統浮台全毀，成海廢漂流超過1公里，設置於嘉義布袋新塭及義竹東後寮溪墘滯洪池的水面型太陽能光電板，也被吹翻、破損，光電板的殘骸漂浮在水面，滯洪池淪為垃圾場，震驚畫面網路瘋傳。



有YouTube頻道9日起針對“南部有大片太陽能光電板被颱風吹壞，請問您？”進行網路投票，截至10日晚上，高達95%的網友表示“希望廢棄太陽能光電板並且恢復核能”。



據台媒報導，嘉義毀損的水面型光電廠由民間廠商投資，在新塭滯洪池施設。嘉義縣生態保育協會總幹事蘇銀添憂心，光電板在毀損後，材料是否釋出有害物質、破壞生態，呼籲政府與廠商應盡速清理，以防汙染擴大。



“桃園孫先生 ”YouTube頻道9日起針對“南部有大片太陽能光電板被颱風吹壞，請問您？”進行網路投票，截至10日晚間10時30分，已有1萬2000人參與投票，結果顯示，有95%的網友表示“希望廢棄太陽能光電板並且恢復核能”；3%的網友則認為“希望繼續推廣太陽能光電板取代核能”；另也有1%的網友選“其他”；1%“沒意見”。



網友紛紛留言表示，“我是要廢棄太陽能板，然後核能發電”、“不堪一擊的東西，有需要保留嗎？”、“台灣就是地小又常有颱風，光電在新加坡是綠能，但在台灣就是偽綠能”、“錯誤的能源政策才會造成台電年年虧損”、“台南災情這麼嚴重，青鳥蟾蜍不是很愛台灣嗎？甲級動員，下鄉幫忙打掃才對啊”。

