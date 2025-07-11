26席藍委罷免案＋1　公投花16.2億

台“中選會”。（中評社 資料照） 中評社台北7月11日電／“中選會”昨日表示，今年辦理1件全台性公投案的選務經費約需新台幣11億元，“立委”罷免案平均1件約1600萬元至2000萬元。若罷免案每案以2000萬元計算，目前已成案的26位中國國民黨籍“立委”罷免案與1件公投案，最高共需花費約16.2億元。



“中選會”10日公告26位“立委”罷免案成案，其中24案將在7月26日投開票，包括國民黨“立委”傅崐萁、黃建賓、鄭正鈐、林沛祥、萬美玲、魯明哲、涂權吉、牛煦庭、廖先翔、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、邱若華、呂玉玲、丁學忠、葉元之、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強、洪孟楷、張智倫及林德福。



國民黨“立委”馬文君、游顥罷免案，以及核三重啟公投則在8月23日投開票。



“中選會”表示，即將在8月23日辦理的全台性公投案所需選務經費約11億元；與7月26日、8月23日即將辦理的各該區域“立委”罷免案所需經費不同，區域“立委”罷免案，平均每件所需經費，約需1600萬元至2000萬元左右，總計需約4.8億元；第二波罷免案目前共有兩案，共需約4000萬元，再加上8月23日舉行的公投案11億元，總經費共約16.2億元。



其餘罷免案方面，民進黨南投縣議員陳玉鈴罷免案將在7月13日投開票，遭停職的新竹市長高虹安罷免案在7月26日投開票。“中選會”日前指出，縣市長、縣市議員罷免案所需經費，依法由地方政府編列或負擔。



其餘國民黨“立委”罷免案，包括羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘等五件，仍待地方選委會查對、“中選會”審定。