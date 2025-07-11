鄭麗文轟NCC眼睛瞎了　鏡電視早該被撤照

鄭麗文。（中評社 資料照） 中評社台北7月11日電／台灣民眾黨檢舉當初《鏡新聞》申設時的決議許可中，包含“全時段不製播新聞性政論型談話節目”，但6月底公然違法製播“有話鏡來講”節目。《鏡電視》回應，該節目是依既有營運計劃內容製播訪談性新聞節目，符合規範與法律。前立委鄭麗文質疑，鏡電視從一開始申請，一路就是非常多重大的瑕疵，一路踩紅線，早就應該被撤照了。



根據《中時新聞網》報導，鄭麗文10日在中視《庶民大頭家》節目中指出，因為整個通訊傳播委員會（NCC）眼睛都瞎了、眼盲心瞎，衹有上級的指令，他們才聽得進去，然後就照辦。她質疑，鏡電視從一開始申請，一路就是非常多重大的瑕疵，一路踩紅線，早就應該被撤照了。



鄭麗文接著指出，鏡電視一路就是這樣子。她當時在立法院時，擋過多少次，因為這件事情吵架，罵過、攔NCC的主委多少次，甚至還跑到NCC去守門，最後他們還是通過了。



鄭麗文更表示，這就是民進黨，哪在乎什麼法律、什麼憲政、什麼依法行政，這對民進黨來講根本就不存在，想怎麼樣就怎麼樣。所以他已經是下達指令了，就是要讓鏡電視過關，後面就是NCC主委看著辦。如果沒有辦法把民進黨交付的政治任務達成的話，例如第一任NCC主委被罵哭，然後辭職走人。