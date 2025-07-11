辦柯文哲案檢察官江貞諭升官了

台北地檢署主任檢察官江貞諭(戴口罩)2024年8月30日帶隊前往柯家搜索，並將柯文哲帶回偵訊。(中評社 資料照) 中評社台北7月11日電／“法務部”檢察官人事審議委員會今天開會，通過部長鄭銘謙圈選輪調二審檢察官（即所謂三專生）23人名單，調升至“高檢署”體系。其中最受矚目的，就是台北地檢署“天下第一組”偵辦京華城案的主任檢察官江貞諭也入列。



此次名單中，亦包含多位資歷深厚的現任襄閱主任檢察官，包括蔡宗聖、林宏昌、江祐丞，以及現任“警政署”政風室主任陳淑雲。



綜合台媒報導，這次圈選名單其中共有3位現任襄閱主任檢察官入列，包括台南地檢署蔡宗聖、台中地檢署林宏昌、新北地檢署江祐丞，皆為檢察系統中具備領導與案件整合經驗的核心幹部。此外，現任“警政署”政風室主任陳淑雲也獲圈選，從行政體系轉回檢察戰線。



江貞諭為司法官第42期，現任北檢“天下第一組”主任檢察官，長年處理政商重案與財經大案，過去曾辦理馬英九教唆洩密案、兆豐金土地交易案等，去年更主辦京華城，調查北市都市計劃變更爭議，受到媒體關注。



23位輪調二審檢察官（三專生），名單如下：



黃士元（36期）北檢、許祥珍（36期）北檢、陳淑雲（38期）北檢、林黛利（39期）北檢、林仲斌（40期）嘉檢、曾靖雅（40期）雄檢、林珮菁（41期）北檢、李允煉（41期）桃檢。郭文俐（41期）南檢、江貞諭（42期）北檢、楊仕正（42期）中檢、謝雯璣（42期）嘉檢、蔡宗聖（42期）南檢。



馬中人（43期）北檢、張友寧（43期）北檢、林宏昌（43期）中檢、呂建興（43期）雄檢、劉穎芳（43期）雄檢、謝雨青（44期）北檢、鄧巧羚（44期）北檢、江祐丞（44期）新北檢、吳曉婷（44期）彰檢、詹益昌（45期）中檢。