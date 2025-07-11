驚！漢光演習自走砲車深夜撞爛路旁小貨車

陸軍M109A5自走砲車，於10日深夜不慎撞擊桃園路邊4車，幸無傷亡。（照:harry83714 Threads） 中評社桃園7月11日電／“漢光41號”實兵操演自本月9日展開，昨天晚間卻傳出軍車撞上民車事故。陸軍第六軍團指揮部證實，所屬542旅一輛M109A5自走砲車，晚間11時許執行任務期間，行經桃園市新屋區新榮路段時，疑因夜間視線不良及對路況不熟，未能妥善掌握車體寬度，導致撞擊路邊停放的多輛民用車輛，所幸無人受傷。



全案現由警方鑑處中，後續依軍車保險作業規定辦理相關事宜。



陸軍第6軍團指揮部證實此事故，表示演習期間移防任務確實有發生擦撞，已啟動軍車保險程序處理相關賠償，並責成全軍通令所屬部隊強化夜間行車風險管控與人車安全教育，避免類似情況重演。



警方表示，事發在新屋區新榮路292巷（高鐵南路六段一側），肇事車輛為542旅砲兵營所屬裝甲戰車，初步研判是因夜間視線不良，自走砲車操作不慎，先撞上一輛小型貨車，隨後又連帶推擠撞上3輛小客車，造成4部車輛受損，所幸無人傷亡。



根據現場狀況，小貨車車頭與車尾皆被撞至變形，幾乎報廢，且自走砲車撞上小貨車後並未立即停下，持續向前造成後方3輛轎車也嚴重毀損。