傅崐萁：承諾不漲電價？藍再決定要否撥補

國民黨黨團總召傅崐萁。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月11日電（記者 張穎齊）“立法院”11日將處理新台幣4100億元的“因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例”，中國國民黨主席朱立倫傳出提出各退一步說法，引發爭議。國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁表示，將撥補台電1千億的預算刪除，改換增加2300億的全民普發1萬元預算，共計朝向5400億方向。



根據台電6月27日召開2025年股東常會報告，2024年度虧損新台幣411億元，累積虧損4229億，而2025年1月到5月則是虧損285億元，累積增加到4518億。



傅崐萁說，請賴清德、“行政院長”卓榮泰看好，4100億中隊台電撥補1千億，是否是民進黨人謀不臧？近期刮了颱風就看到能源政策的脆弱現形記，說非核家園，卻不敢說不漲電價，人民已累計撥補3、4千億給台電了，也還是漲電價，民進黨沒誠信可言，因此政府能不能承諾不漲電價？國民黨團再決定要不要撥補。



傅崐萁11日上午出席國民黨“立法院”黨團大會後受訪表示，全世界經濟受到美國總統特朗普的關稅震撼彈影響，包括對日本、韓國課徵25%，台灣要如何面對？台灣有大量製造，若台灣被課徵25%上下，將會是大傷害，加上新台幣匯率已漲了12至14%，出口商愈虧愈多，政府讓人才產業流失出去，若台灣還時被課32%怎辦？因此“政院”從提出880億到4100億特別條例預算，看起來都沒上緊發條、關新產業。

