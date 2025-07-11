藍委：綠先清算在野黨　以後跳抖音舞都有事

左起吳宗憲、林沛祥。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月11日電（記者 張穎齊）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘提出26日大罷免後將用《刑法》第100條內亂、叛國罪對付中國國民黨籍“立委”。國民黨“立法院”黨團11日開記者會，指出民進黨用抹紅方式清算完在野黨，接下來就是對付沉默的人民，但凡去過大陸或是在台灣唱跳大陸抖音曲，都恐怕被扣上紅帽子，透過《“國安法”》、《反滲透法》隨隨便便都會被監控、像抓“共諜”一樣被抓走。



國民黨團11日上午於黨團記者室開“刑法100條復辟？！大惡罷大抓捕？”記者會，由不分區藍委吳宗憲、抗罷中的基隆藍委林沛祥出席。



吳宗憲表示，台灣民主大倒退，獨步全球推動大罷免，柯建銘除了搞司法鬥爭，還要復辟已廢除的《刑法》第100條，他高中時曾參加過野百合學運，也與民進黨先賢領袖們一起抗議要廢除該法，豈料30幾年後柯建銘要用這條法對付在野黨，何其荒謬？柯建銘對很多事都預料神準，因此26日投票完後發動司法攻擊，一定是接下來重頭戲。



“台灣為何走到這地步？”吳宗憲說，民進黨對內各種大搜索、大羈押，比《刑法》100條更恐怖的是《“國安法”》、《反滲透法》，這項法律很不明確，從2024大選前就能看到在全台到處抓人，只要去大陸旅遊、農業、觀光交流等，動不動都被抓。迄今起訴率衹有4成、衹有4件一審有罪，但卻發生寒蟬效應，使得很多人都不敢出門。

