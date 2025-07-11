刑法100條伺候藍委惹議　柯建銘跑給媒體追

民進黨團總召柯建銘。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月11日電（記者 鄭羿菲）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘日前表達，大罷免之後，還會有《刑法》100條伺候中國國民黨籍“立委”，引發爭議。民進黨團11日一早發佈甲級動員開會，柯建銘開完會後約10點走出會議室，立刻被媒體包圍堵訪，但柯一直說“等表決完再說”，一路跑給媒體追，媒體只好再度確認，確定會出來說？柯則回頭笑說，不然會跑掉啊？



1992年5月15日，“立法院”三讀通過刑法100條修正案，明定“強暴”、“脅迫”為內亂罪構成要件，並刪除處罰陰謀犯的規定。將單純的“思想與主張”與“具體暴力行為”切割，排除僅因發表“台獨”或共產主張就構成犯罪的可能，使得“思想罪”實質上已無存在空間。因此刑法100條修正也被視為是台灣民主運動、言論自由及推動人權保障的關鍵一步。



柯建銘日前接受專訪時表達，大罷免之後，還會有《刑法》100條伺候中國國民黨籍“立委”。此話一出立刻引來藍白砲轟，民眾黨主席黃國昌更是猛批，民主進步（黨）這4個字早就該被丟到垃圾桶。民進黨團幹事長吳思瑤也在10日強調三次“Never”，並說，民進黨絕不可能用政治力來整肅異己。



“立法院”11日預計處理高達新台幣4100億元預算的“強化經濟社會及國土安全韌性特別條例”，藍白堅持普發現金、不同意撥補台電千億元，藍綠白一早均發起甲動，預計將上演表決大戰。