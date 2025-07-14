游毓蘭：侯友宜熟悉兩岸　卸任後有各種可能

國民黨籍前“立委”游毓蘭接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月14日電（記者 張穎齊）2024代表中國國民黨角逐大選失利的新北市長侯友宜，即將在2026年卸任。與侯友宜擁有近半世紀交情、出身警界的中國國民黨籍前“立委”游毓蘭接受中評社專訪表示，她覺得侯友宜不會去主動爭取國民黨主席職務，他參與過大選，有自己的抱負，會尊重人民的選擇，除非說很自然、水到渠成，否則侯不會自己去爭取。



侯友宜與國民黨主席朱立倫、國民黨籍台中市長盧秀燕的關係？是競爭或合作、或支持誰當主席？游毓蘭表示，她不能代表侯發言，不過她認為侯友宜與盧秀燕關係不錯、完全沒問題。



媒體曾傳言侯友宜、朱立倫有瑜亮情節？游毓蘭說，相信這媒體都報導非常多，她是不得而知，不過朱立倫畢竟是侯友宜以前新北市政府老長官，侯曾是朱的副手，兩人都是6月7日出生、雙子座，雖說朱還比侯小4歲，但侯做人是很謹守本分的，侯不會對黨內同志有任何公開批評或逼宮等，侯是做不出來這種事。



游毓蘭指出，馬來西亞前總理馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）今年100歲了仍活躍於政壇，她認為侯友宜才68歲，已慢慢進入成熟期，對於任何可能，應都不排除。她覺得，侯友宜卸任後不排除從事兩岸交流，相較賴清德抹紅抹到血流成河，侯友宜擁有藍海策略，加上侯過去在兩岸有很多深刻的交流，其實侯是很熟悉兩岸事務。



游毓蘭，出生於宜蘭，美國伊利諾大學芝加哥分校公共政策分析博士，歷任不分區“立委”、中央警察大學外事警察系主任、行政警察學系主任、圖書館兼世界警察博物館長、推廣教育訓練中心主任、亞洲警察學會秘書長、中華警政研究學會秘書長、婦女救援基金會董事長等。



游毓蘭說，新北市與南京市是有結盟的姊妹市，侯友宜以前在當新北市副市長時，就有推動兩市交流，因有許多新北市台商也在南京、上海等。侯友宜過去在兩岸交流事務上投入很多，包括兩岸共打機制等。侯友宜在當“警政署長”時，就能透過管道，在兩岸三地參與固定的刑事偵防協會，和兩岸三地的公安高層有共同參與過警學論壇；另外侯友宜在當警察大學校長時，也透過亞洲警察研究學會進行兩岸共打交流。