輝達總部卡合約　李四川證實新光人壽願移轉

台北市副市長李四川。（中評社 資料照） 中評社台北7月11日電／輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5月宣布在台灣設立海外總部，地點屬意台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地，但這兩塊地的地上權已由新光人壽取得。傳出新光人壽昨已正式發函台北市府，表明願直接轉讓這兩塊地給輝達，中國國民黨籍台北市副市長李四川11日證實此事，但表示依照契約必須蓋好才能移轉，這都還要再釐清，否決恐又造成圖利等爭議。



《中時新聞網》報導，按照之前北市府與新壽簽訂的合約，新壽要將T17、18地上權轉移給他人，必須先完成開發與興建。李四川指出，按照契約規定，如果以還沒開發完成的現況轉移給其他人是不行的，依照契約必須要蓋好、取得使用執照才能轉移。



至於新壽與北市府是否能更改契約，讓T17、18能夠直接轉移給輝達？李四川表示，契約可以修改，但如果修改後讓輝達或新壽因此而獲利，就會有犯圖利罪的嫌疑。



李四川表示，根據10日新壽給北市府的函文內容，看起來是希望直接將使用權轉移給輝達。“雖然新壽在函文內容說沒有法律問題，衹有契約問題，但契約問題就是法律問題啊！”李四川強調，按照契約就是必須要蓋好才能轉移使用權。



李四川說，除了轉移地上權外，新壽也轉達輝達希望能將T17、18之間的道路能夠合併。土地要合併必須要經過都市計劃變更，北市府也在回應的函文中詢問，是合併後興建完成再轉移給輝達，還是合併後直接轉移給輝達。



李四川表示，由於土地合併後價值提高，新壽必須要先繳交一筆權利金，“權利金由誰負責繳，要繳多少都還有待釐清。”李四川也粗估，若土地合併後，約略要繳交幾十億的權利金。