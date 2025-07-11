沈慶京3億交保　須戴電子腳環、手機監控　

沈慶京被提訊至北院出庭，坐在輪椅上。（中評社 資料照） 中評社台北7月11日電／涉京華城容積率弊案的威京集團主席沈慶京被羈押至今11個月，昨日聲請具保停押，台北地方法院合議庭今天裁定沈以新台幣3億元交保，須遵守三條件，包括左腳配戴電子腳環、個案手機。



同案的台灣民眾黨前主席柯文哲也已羈押近10個月。



沈慶京從案件爆發後被羈押至今11個月，他因腎臟疾病目前在台大醫院住院也同時聲請具保停押。



台北地院今日裁定，沈慶京以自己名義提出1億元保證金，及覓得具有相當資力之人作為具保人，提出2億元之保證書後，准予停止羈押並限制住居，限制出境、出海8月，應遵守下列事項：一、不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。二、接受科技設備監控。



台北地院表示，沈慶京配戴電子腳環及個案手機，電子腳鐶在住院期間，如有影響醫療行為之虞，可於入院期間拆卸電子腳鐶，並於出院前完成電子腳鐶配戴裝置。



沈慶京聲請具保停押台北地院函詢後，台北醫院回覆沈的狀況依據台大醫院意見，有開刀住院的必要，台北看守所也回函有法警戒護人力問題，法官許芳瑜昨日開庭詢問沈的律師，沈願提供多少保證金，但金額不得少於先前法院准許的1億元，且要有保證人出具保證書擔保不會逃亡。



沈的律師蘇振文昨日中午到台大醫院探視沈慶京後，傍晚向法官表示，沈慶京不會逃跑，如果需要交保金，只能籌到1億元，且因為本案有政治成分，沈不想為難朋友出具保證書，害怕對方捲入紛爭，希望法院不要再增加保證書部分。法官希望沈可以就保證金部分提高金額，合議庭11日作成裁定。