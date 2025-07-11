徐巧芯：柯建銘狂悖言論　砸爛民進黨神主牌

民進黨團總召柯建銘說，刑法100條只是修正，並未廢除，藍委徐巧芯表示，柯建銘焊死民進黨的車門。（照片：徐巧芯臉書） 中評社台北7月11日電／民進黨“立法院”黨團總召柯建銘上個月26日受訪提到大罷免後將用刑法100條內亂、叛國罪對付中國國民黨籍“立委”。柯建銘11日被問及此事時，亦再次強調，刑法100條只是修正，並未廢除。對此，國民黨籍“立委”徐巧芯11日在臉書發文表示，柯建銘“欸真的不下車！”此言論劇透了民進黨的企圖，又說出了敢做不敢認的算計。



《中時新聞網》報導，徐巧芯表示，廢除刑法100條“思想犯”的部分，說是民進黨的神主牌也不為過，但柯建銘卻在廣播節目說，要把國民黨委員依刑法100條送辦，她也形容“這狂悖的言論，簡直就像走進民進黨的祠堂裡，把神主牌扯下來砸爛。”



對於柯建銘出此豪言，不僅藍營反彈，連綠營也不挺，表示絕不可能“開倒車”恢復惡法，而“民進黨所有黨公職都會反對”。徐巧芯也舉例，吳思瑤連說3次“Never”，強調“絕不可能用政治力來整肅異己”，連前綠委林濁水也發聲呼籲柯建銘應該要去“大休息”。



“結果柯建銘不但沒有改口、住口，甚至還加碼說，刑法100條本來就沒有廢除，只是修正。”徐巧芯也傻眼表示，“欸真的不下車耶！”並指柯建銘“焊死了民進黨的車門”。



徐巧芯認為，過去一段時間，包括預言賴清德大出場，預言罷免投票時間，柯建銘已經一再證明“神準”，民進黨其他人的山盟海誓，可信度根本比不上柯建銘的脫口而出。而柯建銘現又加碼，堅持要用刑法100條，“你各位還會懷疑嗎？柯建銘失言了嗎？”並稱柯此言根本“劇透了民進黨的企圖，又說出了敢做不敢認的算計。”



徐巧芯也呼籲，不讓專制獨裁復辟，不讓應該滅亡的刑法100條思想犯幽靈重現，不讓全民因為意見與政府不同就遭到司法追殺，“7月26日請出門投票，告訴柯建銘、賴清德：我們不同意！”