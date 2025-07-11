科學園區縣市高峰會　竹科與竹竹苗推動合作

“園縣市高峰會”今日舉行第10次會議。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗7月11日電（記者 盧誠輝）“園縣市高峰會”今日舉行第10次會議，由無黨籍苗栗縣長鍾東錦、中國國民黨籍新竹縣長楊文科、台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠、新竹科學園區管理局長胡世民與科學工業園區同業公會理事長李金恭共同主持，期盼透過團結合作實現區域共榮共好。



“園縣市高峰會”是由科學工業園區科學同業公會理事長李金恭在2023年2月所發起，邀集新竹科學園區管理局、新竹市政府、新竹縣政府與苗栗縣政府輪流舉辦，每3個月召開1次高峰會議，期盼結合公私部門資源，研擬利多提案並因應問題癥結尋求解決方案。今日第10次會議則由苗栗縣政府舉辦。



鍾東錦表示，“園縣市高峰會”到現在已經邁入第三年，累計合作提案已達66案，顯見平台運作已日益成熟，讓大家看見區域治理合作的無限可能，尤其是竹竹苗跟科學園區的合作非常緊密，也在各項提案上展現合作的高效率，希望未來可以繼續團結合作實現區域共榮共好。



楊文科指出，竹竹苗一直以來舉辦很多活動，都始終替科學園區在著想，所有作為都是希望園區能夠更強大，而園區更強大也會讓竹竹苗更好，所以他希望大家都能有共識，只要是開會的提案，能做到就要盡量做到，否則開這個會若只是淪為空談也沒有意義，希望竹竹苗首長和科學園區都能一起努力。



邱臣遠表示，近期“中央”提出的“桃竹苗大矽谷計劃”一直是“園縣市高峰會”相當關注的重點，希望“行政院”能儘快針對“桃竹苗大矽谷計劃”去進行核定與推動“桃竹苗大矽谷計劃”，希望“桃竹苗大矽谷計劃”能真正推動落實下去，這對竹竹苗未來的發展至關重要。



胡世民指出，新竹科學園區管理局對竹竹苗的各項提案絕對義不容辭，也會努力去爭取相關資源，但資源的爭取也需要大家的共同努力，新竹科學園區管理局一定會去盡力達成竹竹苗區域共好的目標。



李金恭表示，上次“園縣市高峰會”有提案希望竹竹苗能聯合防詐，因為現在詐騙實在非常猖獗，根據165防詐儀表板顯示，光是新竹市每月的詐騙案就有4百件，月平均因詐騙導致的損失就高達新台幣2.4億元，所以如何防範詐騙，竹竹苗和園區應一起共同努力，讓區域能夠更穩健的發展。