楊文科：台面臨四大挑戰　關稅匯率應更重視

新竹縣長楊文科致詞。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗7月11日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹市長楊文科今日在“園縣市高峰會”致詞時表示，面對現在整個國際情勢的改變，包括關稅、匯率、美債和軍備等四大競賽，是台灣面臨的重大挑戰。尤其是最近美國對等關稅即將揭曉，未來關稅對有些企業的影響將相當巨大，所以他希望大家對關稅與匯率的議題應該更重視，積極協助廠商，才能讓大家共度難關。



“園縣市高峰會”今日舉行第10次會議，由無黨籍苗栗縣長鍾東錦、中國國民黨籍新竹縣長楊文科、台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠、新竹科學園區管理局長胡世民與科學工業園區同業公會理事長李金恭共同主持，期盼透過團結合作實現區域共榮共好。



“園縣市高峰會”是由科學工業園區科學同業公會理事長李金恭在2023年2月所發起，邀集新竹科學園區管理局、新竹市政府、新竹縣政府與苗栗縣政府輪流舉辦，每3個月召開1次高峰會議，期盼結合公私部門資源，研擬利多提案並因應問題癥結尋求解決方案。今日第10次會議則由苗栗縣政府舉辦。



楊文科指出，除了關稅議題外，近期新台幣升值對廠商的影響也非常大，對出口廠商非常不利。美債的問題也相當嚴重，因為台灣光是美債就有5700多億美元，台灣90%都在買美債，所以美債對台灣的影響也至關重要。軍備也是台灣目前面臨的很大問題，台灣逐年將軍備預算提高，形成軍備競賽，對台灣的未來發展也會受到影響。