風災殃及嘉義養豬場漏電　逾百頭豬被電死

嘉義縣義竹鄉一處養豬場颱風後傳漏電災情，逾百頭豬抽搐吐血慘死。（嘉義縣動植物疾病防治所提供) 中評社嘉義7月11日電／丹娜絲颱風重創嘉義縣，畜牧業損失新台幣1億6847萬元。義竹鄉一處畜牧場傳出漏電災情，許多豬隻被電死。嘉義縣動植物防疫所人員昨到場勘災，不料再次漏電，許多豬隻發出慘叫，當場被電死。還有1隻吐血死亡，嚇壞在場眾人。但幸好大家都穿雨鞋，逃過一劫沒被電到。



根據台媒報導，目擊民眾說，義竹地區因颱風造成停電，台電人員剛好在附近搶修。當時才剛恢復電力，養豬場外面電箱突然冒出火花，隨後豬隻就好像被電到，發出慘叫嘶吼。數十隻豬僵直倒地抽搐，還有1隻豬吐血，躺在血泊中，後來這些豬都被拖出去了。



嘉義縣動植物防疫所長林珮如說，該養豬場飼養450隻豬，豬隻遭電死數量約3分之1。幸好出發前提醒大家要穿雨鞋，才能倖免於難沒被電到。原本有人想拿雨傘觸碰豬隻屍體，剛好雨傘被拿走，又逃過一劫。



林珮如指出，嘉義縣畜牧業損失約1億6847萬元，這次風災造成很多畜舍毀損，養雞場屋頂被吹壞等災情，需要一段時間重建。養豬場遭電死約150頭豬，這些豬都會送至畜禽化製廠火化，不會流入市面。因災害恐持續發生，該場詳細損失目前仍無法估算。



嘉義縣養豬協會理事長林志達表示，進場前確認已關閉總電源，不料仍發生漏電意外。還存活的母豬突然倒下七孔流血，當場抽搐死亡。大家愣了一下後警覺漏電，因為勘查時穿著橡膠雨鞋，才沒有被電到。他提醒廠主，在台電公司還沒斷電之前，千萬不要進場。



林志達接著返回縣政府，與家畜所長林珮如一同祭拜獸魂碑，雙手拿香虔誠地祈禱萬物生靈，護佑眾生。