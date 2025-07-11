遭坑殺！美媒曝越南稅率從11%加到20%

美媒爆料，越南原本認為已與美國達成關稅稅率為11%，但特朗普公布的稅率卻是20%。（照:美國政治新聞網站） 中評社台北7月11日電／美國總統特朗普已公布23國關稅稅率，未包括台灣，其中越南是20%，轉口則是40%。美媒報導，越南原本認為已與美國達成關稅稅率為11%，但特朗普公布的稅率卻是20%，這讓越南政府感到十分錯愕與憤怒，直覺掉入了陷阱。



美國政治新聞網站Politico引述消息來源指出，特朗普上周在社交媒體上表示，針對來自越南的貨物，關稅稅率將從46%降低至20%，但若原產地並非越南，則稅率會提高到40%。據稱，雙方的交換條件是越南將“對美國開放市場”，允許美國商品以“零關稅”方式進口。



特朗普這項聲明在越南引發巨大爭議。知情人士透露，越南談判代表原本談妥的關稅稅率約落在11%左右。但特朗普在與越共總書記蘇林進行通話時，卻無視於先前所達成的協議，逕行宣布美國將徵收幾乎是原先稅率兩倍的關稅。特別值得注意的是，蘇林並未參與先前的相關談判。



一位常駐華府、與越南和其他亞洲國家政府合作的說客表示：“特朗普給所有人都設下一個陷阱。”他指出，越南政府的反應是“驚訝、失望和憤怒”。此外，包含一些持續關注談判進展的外部團體及美國方面也有部分人士對此感到詫異。