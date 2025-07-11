颱風吹翻台灣光電神話　顏耀星：災難！

民眾黨台南市黨部主委顏耀星，颱風後外出勘災。（中評社） 中評社高雄7月11日電（記者 蔣繼平）颱風丹娜絲襲台發生光電設施遭毀的駭人景象，引起輿論撻伐。台灣民眾黨台南市黨部主委顏耀星接受中評社訪問表示，南部日照豐沛成太陽能開發重鎮，發電杯水車薪卻占大面積，最後氾濫成災及官商勾結亂象，原罪就是民進黨政府廢核反核意識形態作祟。他批民進黨不要睜眼說瞎話，台灣未來就是缺電，為何不能好好檢討能源政策？台電每年虧損又要補貼太陽能發電，浪費人民血汗錢。



顏耀星，1958年生，台南人，日本和歌山大學經營學碩士。曾任第2至3屆“國民大會代表”、台南縣政府工商發展投資策進會總幹事。出身台南新營地區的政治家族，胞兄顏繼斌曾任台南縣新營市市長。目前擔任民眾黨台南市黨部主委。



丹娜絲颱風襲台從嘉義登陸，重創中南部的太陽光電設施，其中屏東佳冬離岸光電浮台被吹毀、設施殘骸遍布沙灘，以及嘉義布袋新塭及義竹東後寮滯洪池光電板，數百面水面型太陽能光電板被掀翻、破裂，不僅景象駭人，也備受爭議。



顏耀星表示，這次颱風過境光電設施遭毀引起輿論撻伐，起因就是執政的民進黨執意廢核，意識形態作祟，不得不用其他發電方式來取代核電，導致只能選擇加強發展綠能，但就因大肆推廣太陽能發電，造成很多官商勾結與亂象產生。2022年11月發生的“台南88槍擊案”，講白就是因為光電利益分配不均所造成的情形。



顏耀星表示，南部日照豐沛成為太陽能開發重鎮，但台南七股、將軍、北門、學甲這些地方充斥光電設施，幾乎是氾濫成災，太陽能板反射折射陽光造成刺眼、體感更熱的生活困擾，連不應該開發的魚塭、良田，都變成種電的區塊，當地居民非常反對。



顏耀星表示，會蓋那麼多綠電，就是因為廢核後的發電短缺，但太陽能板建置緩不濟急，只能透過火力發電廠火力全開補足發電，反而造成更多污染、危害健康，台灣肺腺癌比例越來越多。一直蓋太陽能板更過分，佔的土地面積那麼大，發電量杯水車薪，同時破壞環境，譬如高雄大樹51公頃的山坡地被剷平，就造成擔憂恐有土石流危機。



顏耀星表示，目前用電量已捉襟見肘，未來台灣用電量衹有增加不會減少，輝達已宣布在台北市北士科蓋海外總部，台積電占全台用電量8%，還要在高雄蓋二奈米廠、台南擴廠一奈米、嘉義要建置封裝廠，等之後這些廠建設完，用電量就會超過11%以上，發電量能否充分供應，關乎未來經濟發展。



顏耀星表示，不只核三延役，核四重啟也可以討論，應該要讓台灣能源供應更加充分，民進黨政府不要拿著廢核、反核的意識形態，張著眼睛說瞎話，台灣缺不缺電？大家心知肚明，台電虧損新台幣4千億元，但每年都要補助太陽能發電，為什麼不把這些錢拿來發展更安全、發電量更大的核能。



顏耀星表示，補貼台電的錢都是民脂民膏，都是老百姓納稅錢，為什麼不好好檢討能源政策？應該好好思考，未來要怎麼供應產業所需用電量，讓海外廠商能夠放心來台灣投資，這非常重要，真的要呼籲大家要出來支持8月23日的核三延役公投。