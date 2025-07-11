談大選惹綠戒心？曹興誠：我根本沒參選資格

曹興誠表示，為什麼要捐錢還忍辱，支持大罷免？他根本沒有選“總統”的資格。（照片：曹興誠臉書） 中評社台北7月11日電／聯電創辦人曹興誠11日在臉書發表聲明表示，他根本沒有選“總統”的資格。他呼籲中間選民注意反罷一方種種辱罵、恐嚇、威脅和濫用公權力的行為。大罷免是維持“國家”正常運作的背水一戰，一定要成功。



曹興誠強調，“我為什麼要捐錢還忍辱，支持大罷免？我根本沒有選‘總統′的資格。”



曹興誠7日在臉書表示，“多年來，總有人勸我出來選‘總統′。我總是說，選‘總統′很容易，交100萬保證金，拉1.5%的連署書就可以去選啦。問題是，萬一不小心被選上了怎麼辦？”



曹興誠此發文被認為他有參與大選的想法，讓民進黨對他產生戒心。今日傳出他未再出任“總統府全社會防衛韌性委員會”顧問更引發諸多揣測。



曹興誠今日臉書發文強調自己沒有選“總統”的資格。



他陳述自己在“和艦案”被訟期間，見到台灣刑事案件的無盡拖延，催促修訂了“刑事訴訟法”，導入“速審法”。許多被纏訟多年的被告，如蘇建和等三人，在被告28年後，得以無罪釋放。但在推動“速審法”的過程中，他嚴厲批評台灣的司法缺失；後來為免遭到司法報復，“我選擇加入新加坡國籍，但仍然保持台灣居民身分，從未曾離開過台灣。我知道一旦放棄國籍，就永遠失去了競選‘總統′的資格。但我不在乎，因為我對作官或從政毫無興趣”。



他今日發文也提到，他是2019年7月後，回復“中華民國國籍”。