張雅屏：賴清德在拚第一任的“準建國”狀態

國民黨前副秘書長張雅屏接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月12日電（記者 張嘉文）針對賴清德的團結十講引發許多爭議，中國國民黨前副秘書長張雅屏向中評社表示，賴清德種種作為，就是在往“台灣國國父”的方向進行，看起來他很有信心要在第一任完成“準建國”狀態，切斷兩岸連結，但這樣的作風極具獨斷色彩，恐為台灣帶來極大風險。



張雅屏為中山大學政治學博士，在馬英九競選台北市長時便投身參與輔選工作，也隨馬英九打過2008年、2012年大選，後來洪秀柱國民黨主席任內，張雅屏出任國民黨副秘書長兼組發會主委。



賴清德的團結十講前面幾場充滿許多獨派的觀點，對於兩岸關係的衝擊？張雅屏接受中評社訪問時表示，賴清德之所以接連推出“十講”論述，就是在仿效孫中山當年的做法，欲塑造自己成為“台灣國父”的形象。



張雅屏說，至少從賴清德一步一步的動作來看是在往這方向進行，要不然幹嘛去講理念、講台灣的生態“獨立性”？其實他就只沒講“建國”這兩個字而已，但他就是在論述台灣是個“獨立國家”的正當性，且切斷和大陸的連結。



張雅屏指出，賴清德的論述不僅從政體、文化著手，甚至連“憲政”層面都刻意迴避“中華民國憲法”本身，而僅談增修條文，給外界一種“台灣是突然浮出來的‘國家’”的感覺，好像兩岸從來沒有連結在一起過。



他提到，賴清德在第一任就急於推動類似“建國”的論述與行動，與過去民進黨歷任領導人相比格外不同，以蔡英文和陳水扁來說，這兩人在一上任，也沒有立刻講“兩國互不隸屬”，都沒有在第一任就直接戳對岸，但賴清德是直接主張“兩國互不隸屬”，已經直接跳到“主權”層次了。



張雅屏認為，賴清德不打算用維持現狀、或模糊的方式度過第一任，而是想在第一任就完成一個“準建國”狀態，也就是把所有的雜質都清掉，利用不管是司法技巧，還是跟對岸的衝突，甚至引起台灣人恐懼的方式來完成，且他似乎還認定美國一定站在他這一邊。