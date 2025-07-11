5450億特別條例三讀　普發現金每人1萬

國民黨團在三讀通過特別條例後，高喊普發現金說到做到。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月11日電（記者 張嘉文）為因應美國對等關稅衝擊，“立法院”今天傍晚三讀通過“因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性”特別條例，明定提供企業金融支持、勞工安定就業、強化“國土防衛能量”等及發放現金每人新台幣一萬元，總金額為5450億元，刪除台電1000億補助，增加普發現金2350億元。



該版本是在中國國民黨團多數、台灣民眾黨團未投票、民進黨團反對下，最終表決通過國民黨團的再修正動議。而在全案表決時，藍白皆投下同意票，以絕對多數60票勝過反對的民進黨團45票。



三讀條文明定，特別條例所需經費上限為5450億元，用於支援產業、強化“國土防衛能量”、普發現金等11項措施。其中需在今年10月底前發放現金每人1萬元。



“行政院”今年4月提出4100億元“因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例”草案，內容為“國土安全韌性”1500億、經濟產業支持930億、社會支持1670億，其中社會支持包含台電1000億。不過在野黨反對撥補台電千億元，因此紛紛提出修正版本。



即便民眾黨在普發現金金額上主張6千元，和國民黨沒有共識，但因為並未投票反對。得以讓國民黨團憑自己的人數優勢，力壓反對的民進黨團而闖關成功通過。最終全案表決時，藍白皆投下同意票，由國民黨籍“立法院長”韓國瑜宣布此案三讀通過。



條例名稱為“因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性”特別條例，明定11項撥補措施，包括提供企業金融支持、支持勞工安定就業、強化農業金融支持、強化高等教育人才培育、挹注全民健康保險基金及勞工保險基金、加強照顧弱勢族群及提供關懷服務、強化“國土防衛能量”及發放現金每人新台幣一萬元等。



三讀通過條文明定，特別條例及特別預算施行期間，自2025年3月12日起至2027年12月31日止，普發現金部分於今年10月31日前執行完畢，若特別條例及特別預算施行期間屆滿，得經“立法院”同意延長。