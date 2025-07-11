普發1萬綠擬覆議　朱立倫喊話勿與民作對

國民黨主席朱立倫接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月11日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席朱立倫11日晚間到桃園市平鎮區為藍委呂玉玲反罷免站台助講，朱在會前接受媒體聯訪時，針對11日“立法院”終於三讀通過國民黨版本的普發現金新台幣1萬元特別條例。朱強調，普發現金是全世界都在做的事情，他希望民進黨不要再與民作對，也別再提覆議，因為這本來就是應該做的事情。



對於普發1萬元一事，民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤回應表示，接下來將與“行政院”充分溝通，再決定是否覆議、“釋憲”，她強調，覆議、“釋憲”都是逼不得已的表態，“因為我們要捍衛‘憲法′，我們要捍衛財政紀律。”



呂玉玲11日晚間在桃園市平鎮區舉辦反罷免宣講活動，現場約有近千人到場出席，包括朱立倫、“立法院長”韓國瑜、國民黨籍新北市長侯友宜、國民黨籍台中市長盧秀燕、國民黨籍桃園市長張善政等人都到場站台助講。



朱立倫在會前受訪時表示，還權於民、普發現金是全民的期待，也是世界各國都在做的事情，台灣去年超收了新台幣5283億元，且台灣過去3年也累計超收1兆8千億元，現在只不過是拿出2000多億來發給民眾，所以這次還權於民絕對是應該做的。



朱立倫指出，最近因為美國對等關稅的問題，全世界的經濟都碰到了困難，所以為了刺激景氣和消費，普發現金是理所當然的，包或韓國7月21日也要開始發錢，新加坡8月6日也要開始發錢，所以普發現金就是世界的潮流趨勢。



朱立倫強調，民進黨對於普發現金不但從頭反對到尾，現在竟然又想要提覆議，民進黨只會與民眾作對，不管民生，這就是民進黨現在最大的問題，所以全民一定要力爭到底。