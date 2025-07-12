中評關注：賴清德陳其邁同台　氛圍超尬

賴清德11日到高雄出席“2025年德國萊茵魯爾世界大學運動會代表團授旗典禮”，民進黨籍高雄市長陳其邁到場陪同。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月12日電（記者 蔣繼平）颱風丹娜絲重創台灣中南部，成為一齣颱風政治學的攻防戰。賴清德與民進黨籍高雄市長陳其邁11日共同出席活動，兩人保持笑臉，卻壓不住這幾天陳其邁形象聲望墊高，對賴清德形成壓力的氛圍。這場針對性極強的同台，陳其邁雖維持不變的“尊賴”，但頂著英系光環，未來大罷免結果、年底黨內初選各派系競爭，都會面臨賴的“防邁”考驗。



大罷免7月26投票前夕，颱風丹娜絲橫掃台南造成中南部嚴重災損，不僅讓賴清德團結十講的第五講、第六講都因為颱風關係都被迫暫停取消，但停講也只是停止失分，前四講爭議頻傳留下的後遺症，加上災損導致的民怨，未能讓賴有機會拉回聲勢。



這次風災重創中南部，各縣市立即啟動互援，支援重機具與人力。高雄市第一時間也支援台南、嘉義，陳其邁還親帶支援人力到嘉義市，讓國民黨籍嘉義市長黃敏惠感動哽咽並擁抱致謝。黃敏惠一句“患難見真情”，陳其邁回說“幫忙不會考慮藍綠”，反而展現團結救災不分藍綠的精神，意外讓陳其邁墊高一波聲望。



賴清德上任後面臨雙少數，即少數民意與“國會”少數的困境，民進黨發動大罷免試圖翻桌，若成功就有機會拼“立委”補選、“立院”過半，但若失敗，則變成綠營內部對賴的信心崩盤，賴會遭遇內部整合與受到挑戰的隱憂，當然不可不慎，防備心一定很強。



相較於賴的團結十講反而造成社會撕裂與增加藍綠對立，經過前四講的紛擾，颱風後的縣市互援救災反而示範真正的團結，正好變成陳其邁形象加分，也凸顯出高雄市長不會是陳其邁的最後一站，掀起不少政治解讀。尤其陳其邁是英系代表人物，不可否認的，就會成為挑戰賴清德的潛在人選。



賴清德11日下午前往台南並安排5站勘災行程，當然是想要有所表現出關心災損、親民愛民、順道平息民怨。但上午先到高雄出席世大運代表隊授旗儀式，更與陳其邁同台，時間點就這麼剛好，要說此地無銀三百兩，很難相信，因為針對性相當強烈。