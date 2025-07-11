盧秀燕抗罷轟民進黨濫殺無辜　非綠都雜質

台中市長盧秀燕11日晚間到桃園市平鎮區為藍委呂玉玲反罷免站台助講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月11日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍台中市長盧秀燕11日晚間到桃園市平鎮區為藍委呂玉玲反罷免站台助講，她強調，民進黨無差別性針對藍委動大罷免，是濫殺無辜，因為在民進黨眼中，現在只要不是民進黨的都是雜質，所以大家7月26日一定要站出來阻止這場惡罷，用選票向民進黨說不。



呂玉玲是桃園市第五選舉區四連霸“立委”。她11日晚間在桃園市平鎮區舉辦反罷免宣講活動，現場約有近千人到場出席，包括盧秀燕、國民黨主席朱立倫、“立法院長”韓國瑜、國民黨籍新北市長侯友宜、國民黨籍桃園市長張善政等人都到場站台助講。



盧秀燕表示，她小時候住過楊梅埔心，記得小時候經常吃桃園的牛肉麵和米干，而她曾和呂玉玲一起當過兩屆“立委”，所以呂每次只要選舉，她一定都會主動來幫呂站台助選，因為她自己曾當過六屆“立委”、一屆省議員，總共七屆的民意代表，深知呂是非常優質且認真的“立委”，但民進黨現在卻要罷免呂。



盧秀燕指出，在她眼裡，呂玉玲甚至沒有仇恨值，個性溫和且以民生、教育為重，也很少跟人家有衝突，但民進黨現在卻要濫殺無辜，每個縣市只要不是民進黨的都要罷免，只要不是民進黨的都是雜質，因為過去民進黨在“立法院”為所欲為，所以現在無法忍受失去“立法院”多數的現實。



盧秀燕強調，民進黨想要一黨獨大、一手全拿，才會對藍委發動無差別罷免，這是完全不講道理的事情，也是不可以發生的事情，大家一定要站出來阻止這場大罷免，一定要讓大罷免失敗，因為全界沒有看過執政黨罷免在野黨的，所以7月26日一定要出門投下不同意罷免選票，用選票向民進黨說不。