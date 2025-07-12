鈕則勳：民眾黨、黃國昌挺藍抗罷穩賺不賠

台灣中國文化大學廣告系教授鈕則勳。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月12日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌為何力挺藍委“反惡罷”？台灣中國文化大學廣告系教授鈕則勳接受中評社訪問表示，這對黃國昌、對民眾黨來說是穩賺不賠的一局，藉此避免白在大罷免這一局被藍綠邊緣化，黃也在累積自己的政治能量、強化自己領導民眾黨的正當性，及與藍營談2026地方選舉合作的籌碼。



黃國昌近期加重挺年輕藍委的力道？鈕則勳說，這是從未來性著眼，年輕藍委政治能量較連任多屆的藍委弱，因此需要黃幫忙衝刺、催出白營的不同意罷免票，而力挺年輕藍委是“雪中送炭”，屆時若藍白協商2026，這些年輕藍委支持當然很好，但至少不會出來反對，這也是某種程度的結盟。



24席藍委、停職中的新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投票，民眾黨全力挺藍營“反惡罷”，除720將舉辦大型造勢活動外，黃國昌也加強力挺年輕藍委的力道，包括6月初與藍委葉元之會勘校園、拍影片在黃的YouTube頻道宣傳力挺台中的藍委黃建豪、廖偉翔、羅庭瑋等人、與藍委王鴻薇11日中午一同直播，週末也將替藍委王鴻薇、徐巧芯、洪孟楷、賴士葆、丁學忠站台。



鈕則勳，出生於台北市，鈕祜祿氏，滿族，政治大學政治學博士，學術專長為政治公關、政府公關、競選廣告等項目。現為台灣中國文化大學廣告系專任教授，也是政治觀察家。



鈕則勳接受中評社訪問表示，黃國昌現在幫藍委助選站台、錄影片、直播，都是穩賺不賠的，也是在累積自己的政治能量，在2026地方選舉時與藍營博弈談判的籌碼，而從民眾黨的角度而言，是為了避免民眾黨在大罷免這一局被藍綠邊緣化，畢竟一直打前黨主席柯文哲牌，始終會邊際效應遞減，因此加入反罷是在找可操作點，並且強化自己領導民眾黨的正當性。



鈕則勳說，畢竟藍營黨中央能量太弱，藍委自然需要黃國昌幫忙衝刺，那藍營最後要拿什麼籌碼跟黃換？一定就是與2026選舉有關，這包括縣市議員要禮讓幾席？甚至是縣市首長人選要不要談？這些都是現在藍營欠黃國昌人情，到時候會去向國民黨要的。



白營此時全黨動員挺藍營，對大罷免的局勢有何影響？鈕則勳認為，黃國昌現在卯足全力相挺，有可能把白營支持者催出來投票，因為白營支持者未必都會挺藍，相對增加出門投不同意罷免票的不確定性，但若黃一而再、再而三的宣傳，催出來投票的比例就會高一些，當然也不一定能讓藍委處在安全區。