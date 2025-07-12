中評鏡頭：朱立倫、盧秀燕反罷宣講互動微妙

國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕11日晚間到桃園為藍委呂玉玲反罷助講時互動相當微妙。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月12日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席朱立倫、國民黨籍台中市長盧秀燕11日晚間到桃園市平鎮區為藍委呂玉玲反罷免站台助講，先到場的朱講完後原本要離場，發現盧到場後就停留在舞台上，聽盧整整助講了約10分鐘，兩人一起走下舞台時，盧原欲讓朱先走下舞台，但朱堅持牽著盧的手一起離開，兩人互動相當微妙。



國民黨主席預計在9月改選，罷免投票分別在7月26日和8月23日，原本基層有聲音希望先全力因應民進黨所發動的大罷免，建議黨主席改選延期，但未獲黨中央接受。目前已表態要參選下屆國民黨主席的包括前彰化縣縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中、國民黨中常委孫健萍，而一直被藍營基層點名的潛在人選盧秀燕則始終未表態。



朱立倫11晚間到桃園市平鎮區為藍委呂玉玲反罷免站台助講，但因呂為了普發現金一萬元在“立法院”表決到傍晚，直到朱助講完準備離場時才趕到會場。此時，盧秀燕也已站在台下準備接力上台助講，朱一見到盧和呂後，原本已要離場的他，突然又轉身拉起盧和呂的手一起喊“加油”，後來就留在舞台上，站在旁邊聽盧整整助講了10分鐘。



盧秀燕助講完準備離開趕場，接力要上場的國民黨籍新北市長侯友宜也剛好到場，朱立倫見狀再次拉著侯的手一起喊口號。喊完口號後，朱和盧都準備下台離場，盧原欲讓朱先走下舞台，但朱堅持牽著盧的手一起離開，兩人互動相當微妙，也為未來的國民黨主席之爭留下想像空間。