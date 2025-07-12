中評現場：藍4巨頭合力抗罷　催票比人氣

“立法院長”韓國瑜近期積極到處為反罷免站台助講，人氣始終居高不下。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月12日電（記者 盧誠輝）距離7月26日首波罷免投票日僅剩倒數2周，包括國民黨主席朱立倫、“立法院長”韓國瑜、國民黨籍台中市長盧秀燕和新北市長侯友宜，近日也積極到各選區為遭罷免的藍委站台助講，藍營4巨頭比人氣全力催票，但以11日晚間藍委呂玉玲宣講場合來看，仍以韓國瑜的人氣最高，盧秀燕則緊跟在後。



呂玉玲11日晚間在桃園市平鎮區舉辦反罷免宣講活動，現場約有近千人到場出席，包括朱立倫、韓國瑜、盧秀燕、侯友宜都接力到場場站台助講。外界原以為能留下久違的“禿子”、“燕子”、“漢子”再度合體的經典畫面，但因韓塞在車陣中，比較晚到場，最後韓、盧、侯三人並未同台抗罷。



值得注意的是，藍營4巨頭反罷宣講不僅比人氣，也比催票功力，以近幾場反罷免宣講活動觀察下來，韓國瑜的人氣仍居高不下，每次助講時台下群眾都相當熱情，離場時也經常被韓粉包圍合影。盧秀燕的人氣則緊追在後，助講時以女性溫柔堅定的口吻來打動聽眾，所到之處也經常有民眾搶著合影。



侯友宜則是維持一貫“侯探長”的穩健態勢，希望能以理性說明來說服民眾出門投下不同意罷免選票。朱立倫則是主打議題戰，什麼議題最熱、最火紅，朱助講時就專攻熱門議題，且朱全台跑透透的助講場合，只要媒體有需求，幾乎都會配合讓媒體聯訪問到飽，堪稱是最受媒體歡迎的受訪對象。

