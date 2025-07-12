普發1萬救大罷免？蔣萬安：完全兩回事

蔣萬安、藍委賴士葆12日騎自行車掃街拜票。(照:賴士葆臉書) 中評社台北7月12日電／大罷免倒數兩週，面臨罷免的中國國民黨籍“立委”把握最後時間積極掃街拜票，國民黨“立委”賴士葆今天邀請同黨籍台北市長蔣萬安等人騎自行車車掃。針對外界質疑國民黨主張普發現金1萬(新台幣)是要救罷免，蔣萬安會前受訪時說明，這完全是兩回事，“立法院”早就在討論要普發現金，昨天在黨團堅持之下才三讀通過，希望政府能夠盡快的執行發放。



綜合台媒報導，把握選前倒數第2個週末，北市藍營黨公職幾乎全數動員，積極協助藍委回防各自選區。賴士葆上午在蔣萬安及台北市議員曾獻瑩、李柏毅、耿葳等人陪同下，展開自行車車掃，蔣萬安受訪指出，昨天看到“立法院”三讀通過普發現金，這是基層民眾都非常期待的，也在賴士葆堅持下，讓所有民眾可以拿到1萬元，刺激消費、帶動景氣，尤其在美國關稅衝擊下，希望給予民眾、勞工、中小企業相關的支持和幫忙。



被問及國民黨是否用普發1萬元搶救大罷免，蔣萬安則說，“完全兩回事”，“立法院”討論普發現金，是很早之前就已經跟民眾說明，希望能支持所有百姓，不分職業領域普發現金，最重要是帶動消費，所以這次“立法院”討論的特別條例裡面，看到國民黨團是 站在民眾這一方，所以昨天在黨團堅持下三讀通過，希望政府趕快執行發放，讓民眾拿到1萬元，帶動消費、帶動景氣。



賴士葆也說明，過去4年稅金超收1兆8000億元，政府說要還債，事實上只用到3000多億，這筆錢並沒有像民進黨亂講的，說舉債發現金，沒有舉債，這是還錢於民，我們稅金收太多，2024年經濟成長率4%、稅收成長率8%，很多學者說一定要還稅於民、還錢於民，這是好事，而且這件事在大罷免很熱之前就討論了，因為前蔡英文時代就發6000元，為何賴清德不能發？而且韓國也發、新加坡也發，為什麼我們不發，超收這麼多稅金，當然應該是還錢於民。