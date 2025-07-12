台積電將退出氮化鎵業務　比亞迪遭巨大衝擊

台積電。（中評社 資料照） 中評社台北7月12日電／台積電日前證實，在未來2年內，將逐步停止氮化鎵（GaN）相關業務，消息一出，引發業界震撼。大陸電動車龍頭比亞迪是台積電氮化鎵業務的前三大客戶之一，如今台積電結束GaN代工，無疑對比亞迪造成了巨大的衝擊。



根據《中時新聞網》報導，台積電於日前表示，經過全面性評估之後，決定在未來2年內，退出氮化鎵（GaN）市場。目前公司正積極與相關客戶進行密切溝通，以確保在業務過渡期間能順利銜接，並將盡全力在此期間持續滿足客戶需求。



產業分析師指出，台積電此舉，凸顯大陸廠商以低價競爭方式，對第三類半導體市場造成巨大壓力。此外，雖然台積電理解客戶所面臨的困境，但不願意降價來搶單，加上氮化鎵（GaN）投片規模相對較小，對整體獲利貢獻有限，因此選擇以策略性的方式退出市場。



電子時報報導，近年來，許多大陸企業持續將氮化鎵代工下單給台積電，特別是電動車大廠比亞迪，是台積電氮化鎵業務前三大客戶之一，如今，台積電決定退出氮化鎵市場，對比亞迪造成的衝擊可想而知。



台積電此時踩下煞車，原因是中國大陸氮化鎵代工廠爭相投入價格戰，未來其毛利率將持續下滑，不僅無法獲利，甚至可能出現虧損。因此，台積電採取壯士斷腕策略，以避免未來被捲入大陸內部的惡性競爭之中。



另一方面，台積電氮化鎵（GaN）最大客戶納微半導體（Navitas）已積極找尋其他替代方案，預計訂單將轉向力積電。



報導指出，外界好奇，比亞迪為何沒選擇報價更具優勢的大陸氮化鎵（GaN）代工大廠英諾賽科，而是選擇台積電？業界透露，英諾賽科是垂直整合IDM廠，比亞迪以及其他大陸車廠擔心相關技術外流等潛在風險，因此選擇交由台積電代工，更能專心投入於關鍵領域的競爭，無後顧之憂。