管爺站台王鴻薇　痛批大罷免破壞民主

前台大校長管中閔為藍委王鴻薇站台。(照:王鴻薇臉書) 中評社台北7月12日電／726大罷免倒數14天，中國國民黨籍“立委”王鴻薇12日舉行反惡罷松山後援會成立大會，除邀請藍營政要、民眾黨主席黃國昌宣講外，台大前校長管中閔也到場力挺，他直言，選舉出一批新“立委”就是新民意，政府應該接受，怎麼又創造一批“鳥民意”？管中閔痛批，大罷免，本身就是不尊重民主，破壞民主的行為。



管中閔今日出席王鴻薇造勢場合，他表示，他不太常參加選舉政治活動，當民進黨發動這次大罷免時，心中充滿痛苦。在2000年時政黨輪替，很多藍軍非常失望，但藍軍有去翻桌不承認嗎？那時候有說選舉不算要重來嗎？民主觀念就是民意最大，就應該接受，喜歡不喜歡都要等到下一次。



王鴻薇12日也在臉書發文表示，感謝大家為她加油站台反惡罷。



管中閔強調，“立委”選舉制度比“總統”直選實行更久，“立委”選舉以來，新的一批“立委”就是新的民意，政府應該接受，怎麼可又創造一批“鳥民意”？大罷免本身就是不尊重民主，破壞民主的行為。大家選舉完應該復歸平靜，透過罷免再度撕裂，大罷免就是大分裂。



管中閔說，所有事情顯示民主在倒退，給民進黨更大權力只會讓民主更倒退。他沒有跟王鴻薇合作過，但注意到王鴻薇永遠站在社會公義一邊，還有他碰到不義，敢勇敢站出來，保護被欺負的人，讓他非常感動。



管中閔感慨，台灣走了民主那麼多年，這樣珍貴的東西，也是台灣存在在世界上重要的理由，反對大罷免就是讓台灣團結，所“立法院”就像行政權力的堤防，支持王鴻薇，請大家站出來，保護民主堤防。“台灣是民進黨一個黨的天下嗎？台灣是所有台灣人的天下，要保護自己的民主，就要反對大罷免，支持正義的委員，支持王鴻薇委員。”