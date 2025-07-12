漢光演習頻出包　軍事專家貼沙包築牆照片

針對漢光演習，張競在臉書發文表示看法。(照:張競臉書) 中評社台北7月12日電／“漢光41號演習”本月9日開展為期10天9夜的晝夜連續操演，從灰色地帶進入模擬到灘岸突襲，再進入城市巷戰，今天進入第四天。不過演習期間頻頻發生“出包”事件，也讓不少網友炸鍋開酸。對此，軍事戰略專家張競今在臉書貼出一張漢光演習沙包築牆的照片，讓不少網友留言表示，“內行看門道、外行看熱鬧”、“一種‘打我啊笨蛋’的掩體”。



漢光演習正如火如荼，不過卻頻繁有出包事件發生。除10日晚間1輛 M109A5 自走砲車行經桃園新屋區新榮路周邊時，疑因駕駛不熟路況、判斷失準，先後撞擊周邊小貨車及3輛轎車；11日晚間又在新北市新店區發生演訓意外，一輛愛國者飛彈車疑因轉彎角度誤判，不慎擦撞路旁店家遮雨棚，造成現場交通受阻，卡在原地超過2小時。



軍事戰略專家、中華戰略學會資深研究員張競今天在臉書分享一張漢光演習沙包築牆的照片，無奈表示“漢光搞花樣、掩體未偽裝、結構不夠強、欲蓋又彌彰！”



貼文一出，也吸引不少討論聲量，紛紛有感表示，“這個是什麼掩體？更像是標靶！綠色偽裝都懶得搞嗎？演習視同作戰，忘記了嗎”、“一種‘打我啊笨蛋’的掩體”、“果真是裝都不裝，直接透露位置”、“買不到麻袋，就買尼龍袋來充數了，況且尼龍袋便宜很多”、“內行看門道、外行看熱鬧”。



對於演習期間意外頻出，也有不少鄉民在PTT揶揄，“這啥荒謬情節”、“挺好的，表示有實質破壞力”、“真。自走砲”、“演習視同作戰，難道以後不練開嗎”、“笑死，這樣還要抗中保台”、“打仗不如找黑熊娘子軍”、“支持演練，不過還是要看肇責。”