王毅會魯比奧　翁履中憂台將措手不及

針對關稅議題，翁履中在臉書發文表示看法。(照:翁履中臉書) 中評社台北7月12日電／美國對等關稅談判結果陸續揭曉，中美貿易戰後續的動向也引發關注。而中國外交部長王毅與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）11日在馬來西亞吉隆坡舉行雙邊會談，為元首會晤鋪路，雙方同意，加強外交管道及各領域各層級溝通對話。旅美教授翁履中今天指出，魯比奧登場，中美展開高層溝通，美中進入談判期的關鍵訊號；他並認為，這樣的外交節奏，對台灣是一種提醒！



翁履中今天在臉書發文表示，自己從特朗普當選之後就一直強調，特習會“一定會登場”，而且特朗普會希望是在一年之內，如今，魯比奧這位曾被中國點名制裁的美國政要，卻在王毅面前進行高規格對話，代表的是“中方願意談，也準備談”，這不是北京被壓服，而是戰略上為下一階段美中互動做出的選擇。



翁履中進一步分析，中國的策略向來不是立刻翻桌，而是“留得談判籌碼在，不怕特朗普來”，因此王毅與魯比奧的互動，展現的是一種冷靜計算後的開門姿態，而魯比奧也明白，如果能成功推進特習會，不僅讓自己在期待跟中國交易的特朗普面前是大功一件，更能讓美國在區域內重塑話語權與行動主導權。



然而這樣的外交節奏，翁履中說，這對台灣是一種提醒，如果台灣繼續以“中美必對抗”為基礎來思考戰略，那麼當雙方坐上談判桌、甚至走向互利交易時，是否會措手不及？大國之間的外交永遠不只是口號與選邊，而是籌碼與節奏的運算。