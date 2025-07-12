不能什麼事都靠軍方？粉專痛批賴清德

賴清德11日南下勘災行程，遭網友痛批。(照:粉專《政客爽》) 中評社台南7月12日電／丹娜斯颱風日前重創台南、嘉義沿海地區，賴清德8日才到台南勘災，11日再度南下台南七股、將軍、學甲等地視察災後復原進度。災民當面向賴陳情，表示許多高齡災民無力清運家中毀壞物件，希望“國軍”幫忙。賴清德回“不能什麼事情都靠‘國軍′”。對此，粉專《政客爽》痛批賴清德忘記自己是一票一票被選出來。



賴清德11日南下勘災行程，第一站到七股區西寮里。西寮里西興宮主委陳慶蒼向賴陳情，表示當地居民多為七八十歲的高齡長輩，無力將家中泡水受損的物件清運至室外，需要“國軍”的幫忙。



“不能什麼事情都靠‘國軍′！”賴清德表示，“國軍”主要任務是保衛“國家”，“必要時才能來幫忙”。賴清德強調，軍方目前正忙碌、正在進行漢光演習，“如果當天真的發生…要怎麼辦？”



臉書粉專《政客爽》12日發文：“災民低聲下氣的請求‘總統′幫忙，表示災情的關係，7、80歲的老人家實在無能為力搬家具出去。賴清德先是霸氣的教育災民‘國軍主要任務是保護國家啦！漢光演習沒空怎麼辦？’而不是先安撫災民的情緒，好像大家都跟他小弟一樣要聽訓。”



《政客爽》痛批賴清德忘記自己是一票一票選出來的“總統”，“你什麼咖？最扯的是賴清德講‘社區要利用天災做訓練啦’，訓你個大西瓜，7、80歲老人家要訓練？你賴清德滾出來天天訓練阿，從今天開始你就去第一線協助災情修復，是你拿人民的錢還是人民領你的錢？”



《政客爽》怒嗆：“最後，還說‘法律規定國軍不能進入民宅’，回看7/7高雄旗津污水廠爆管溢流影響50戶民宅的新聞，新聞畫面很明顯的有‘國軍進入民宅搬沙發、桌子的畫面’，難道台南人不如高雄人這樣？如果標準一致，請問高雄為什麼有‘國軍′協助搬運家具？好了啦賴功德，整天搞大罷免、講長毛象化石，遇到一個災情手足無措只會做秀，難怪台南人會炸鍋。這麼會推責任、甩鍋，你去公園打太極拳好了，當什麼‘總統′。”