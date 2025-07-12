韓國瑜台中全力反惡罷　連跑三場拚了

韓國瑜現身台中與藍委羅廷瑋合體車隊掃街。(中評社 方敬為) 中評社台中7月12日電（記者 方敬為）在野陣營今天晚間在台中舉辦“再愛我一次”拚經濟、反惡罷造勢晚會，國民黨籍“立法院長”韓國瑜預計出席助講，但下午就提前現身台中，先與藍委羅廷瑋合體車隊掃街，再出席藍委黃健豪舉辦的廟口開講，晚間接續登台造勢，連跑三場，力拚反罷免。韓國瑜下午面對媒體低調不受訪，僅表達請大家守護優秀藍委，似有意保留火力至造勢晚會發揮。



全台24位藍委罷免案將於7月26日投開票，罷免、反罷免勢力積極動員投票，12日並在台中舉辦造勢晚會隔空拚場。罷免團體由聯電創辦人曹興誠領軍，在南屯水安宮前廣場舉辦“反共護台總動員”晚會，凝聚罷免力量。同一時間，戰鬥藍發起人、媒體人趙少康則在洲際棒球場迷你蛋舉辦“再愛我一次”拚經濟、反惡罷造勢晚會，國民黨籍“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌將攜手出席號召反罷免，兩地車程僅15分鐘。



韓國瑜下午就提前抵達台中市，並先到東區與羅廷瑋合體車隊掃街，韓國瑜到場受到熱烈歡迎，面對媒體，韓不願受訪，只牽起羅廷瑋的手，高喊“羅廷瑋好‘立委′，大家要投不同意！”並強調，羅廷瑋等國民黨籍“立委”是地方鄉親一票票投出來的，應該尊重民意。



韓國瑜助陣羅廷瑋後，隨即將轉往北屯區出席藍委黃健豪舉辦的廟口開講，晚間接續到迷你蛋登台造勢，在台中連跑三場力拚反罷免，成為最佳站台手。