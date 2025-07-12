蔣萬安台中拉抬三藍委　號召台中人反惡罷

台北市長蔣萬安南下台中助陣，為藍委黃健豪站台。(中評社 方敬為攝) 中中評社台中7月12日電（記者 方敬為）在野陣營今天晚間在台中舉辦“再愛我一次”拚經濟、反惡罷造勢晚會，國民黨籍台北市長蔣萬安下午也南下台中助陣，分別替藍委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪站台，蔣萬安表示，越來越多基層民眾覺得政府應該專注民生，不要再政治操作，這股風也在台中吹起來，他要鼓勵台中人站出來反惡罷，展現真正的民意。



全台24位藍委罷免案將於7月26日投開票，罷免、反罷免勢力積極動員投票，12日並在台中舉辦造勢晚會隔空拚場。罷免團體由聯電創辦人曹興誠領軍，在南屯水安宮前廣場舉辦晚會，凝聚罷免力量。同一時間，戰鬥藍發起人、媒體人趙少康則在洲際棒球場迷你蛋舉辦“再愛我一次”拚經濟、反惡罷造勢晚會，國民黨籍“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌將攜手出席號召反罷免，兩地車程僅15分鐘。



藍白陣營除了舉辦造勢晚會，藍營大咖也啟動跨區輔選，台北市長蔣萬安12下午專程日到台中為列入首波罷免投票的藍委站台，依序合體羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪，他並特地從台北帶下來“726我不同意”T恤贈送給3位藍委，透過創意的方式助陣。



蔣萬安強調，社會須要安定，我們要留住民意選出來的優秀立委，守護羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪，才能夠繼續替地方爭取更多建設。他並指出，726投票的關鍵在投票率，他在台北聽到越來越多基層民眾的心聲，許多人覺得政府應該專注民生，特別目前面對美國關稅的不確定、匯率波動、物價上漲、供電不穩，老百姓要的很簡單，就是民生經濟發展，而不是政治操作，相信台中的鄉親也有相同想法。

