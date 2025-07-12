韓國瑜台中號召不同意罷免　支持者擠爆會場

左起，廖偉翔、韓國瑜及羅廷瑋。(中評社 方敬為攝) 中評社台中7月12日電（記者 方敬為）藍白在野陣營今晚在台中舉辦“再愛我一次”拚經濟、反惡罷造勢晚會，國民黨籍“立法院副院長”韓國瑜打頭陣登台，引發轟動，支持者擠爆會場，韓國瑜並當場發出“穿雲箭”，號召台中人要站出來投下不同意罷免票，發出最大的吼聲，拒絕一黨專政、一黨獨裁，大罷免失敗，民進黨就會改口“大罷免是大誤會”。



全台24位藍委罷免案將於7月26日投開票，罷免、反罷免勢力積極動員投票，12日並在台中舉辦造勢晚會隔空拚場。罷免團體由聯電創辦人曹興誠領軍，在南屯水安宮前廣場舉辦晚會，凝聚罷免力量。同一時間，戰鬥藍發起人、媒體人趙少康則在洲際棒球場迷你蛋舉辦“再愛我一次”拚經濟、反惡罷造勢晚會，國民黨籍“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌將攜手出席號召反罷免，兩地車程僅15分鐘。



反罷免造勢活動，由韓國瑜打頭陣，選在台中市北屯區洲際棒球場附屬多功能運動中心舉行，該場館可容納5000人，藍白全力動員，支持者擠爆會場，場內外都是人。



韓國瑜登台引發轟動，現場氣氛沸騰，韓國瑜牽起藍委羅廷瑋、廖偉翔的手，號召支持者要守住地方優秀的“立委”。他說，“狗行千里吃屎，狼行千里吃肉，人行千里要講道理”，各地的國民黨“立委”都民眾一票票選出來的，沒來由的就要被罷免，合理嗎？去年民進黨也是沒來由的要罷免基隆市長謝國樑，失敗後就切割，說是誤會，所以他要呼籲善良的台灣人一定要出來投下不同意罷免，讓民進黨改口“大罷免是大誤會！”



韓國瑜說，他在“立法院”觀察每個“立法委員”質詢，台中選出來的“立委”都是最優秀的，7月26日的罷免投票，大家都要出來投不同意，去年基隆市長罷免案，前一天我跟謝國樑，支持者不出來投票，就完蛋了。市民朋友要發出最大的怒吼聲，大聲疾呼不同意罷免，我們再也不要一黨專政、一黨獨裁。全力支持台中市六位區域藍委。