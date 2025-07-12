韓國瑜盤點立院四大美男　綠營人選跌破眼鏡

左起，廖偉翔、韓國瑜及羅瑋廷。(中評社 方敬為攝) 中評社台中7月12日電（記者 方敬為）國民黨籍“立法院長”韓國瑜今晚出席台中市反罷免造勢晚會，除了替藍委助陣，也發揮“韓式幽默”，稱他在“立法院”觀察全台“立委”問政，認為“立法院”有4大美男子，國民黨是桃園的牛煦庭、台中的廖偉翔；民眾黨方面則是兼任黨主席的黃國昌；民進黨方面則是黨團總召柯建銘。語畢引發哄堂大笑，民眾紛紛反對柯入列，韓則笑稱，那民進黨只好從缺了。



全台24位藍委罷免案將於7月26日投開票，罷免、反罷免勢力積極動員投票，12日並在台中舉辦造勢晚會隔空拚場。罷免團體由聯電創辦人曹興誠領軍，在南屯水安宮前廣場舉辦晚會，凝聚罷免力量。同一時間，戰鬥藍發起人、媒體人趙少康則在洲際棒球場迷你蛋舉辦“再愛我一次”拚經濟、反惡罷造勢晚會，國民黨籍“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌將攜手出席號召反罷免，兩地車程僅15分鐘。



反罷免造勢活動，選在台中市北屯區洲際棒球場附屬多功能運動中心舉行，該場館可容納5000人，藍白全力動員，支持者擠爆會場，場內外都是人，主辦單位統計，場內外約有7千多人。



韓國瑜打頭陣登台助講，當場稱讚台中市藍委廖偉翔、羅廷瑋人年輕又帥，問政又有能力。並展現韓式幽默稱，他在“立法院”主持院會這麼久，觀察這麼多“立委”問政，彷彿“政治星探”，除了廖偉翔之外，他個人認為，“立法院”有4大美男子，國民黨方面是桃園的牛煦庭、台中的廖偉翔；民眾黨方面則是兼任黨主席的黃國昌；民進黨方面則是黨團總召柯建銘。



支持者聽到柯建銘入選，紛紛喝倒采，不認同柯是美男子。韓國瑜聽到支持者反彈，當場安撫說，“那不然換成王世堅好不好？”支持者仍不認同，韓國瑜笑稱，那民進黨只好從缺了！