中評專論：罷方三巨頭愈急愈錯　有煙硝味了

民進黨“立法院”黨團總召柯建銘稱是大罷免先行者。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月13日電（評論員 林淑玲）距離7月26日大罷免投票只有二周，朝野激烈對決，最近包括美國關稅、新台幣暴升、颱風重創等都不利民進黨與罷團，賴清德、柯建銘、曹興誠心急頻出招，愈急愈出錯，內部已開始出現煙硝味了。



民進黨爭取透過大罷免、補選拿下“立院”過半，一開始氣勢確實強，聯電創辦人曹興誠砸重金組罷團、拚宣傳，加上司法擴大偵辦國民黨不實連署，多管齊下讓藍軍奄奄一息。且青鳥氣焰高，不時在街頭與反罷方發生衝突。多金的曹董更公開叫板賴清德，自稱不斷有人勸進他選“總統”。



而最近民進黨、罷團的三大咖不表現則已，一出手就是大新聞。



第一王牌賴清德的“團結十講”講完第四講就喊卡。雜質說、宣稱沒有台灣代表出席1946年南京制憲大會等說法惹怒在野黨、在野選民，第五講、第六講都已喊停。最近美國關稅懸而未定、新台幣暴升、漢光演習挑起民眾對戰爭危機感，乃至官方反對全民普發新台幣1萬元法案，這些帳全部算到賴清德頭上，他壓力之大完全寫在臉上。



民進黨內也傳出，賴清德五講、六講叫停，是黨內的建議，要他不要再講。曹興誠也公開發文批賴的十講“離題”了，不會要他替罷免站台。



罷免的第二王牌是民進黨“立法院”黨團柯建銘。綠營最先喊出要罷掉所有泛藍“立委”的就是他，原本外界以為老柯只是“練瘋話”，未料所有預言全部成真，包括民進黨會站出來支持、賴清德會上火線，乃至連罷免投票日期都被他“精準預測”。他也被稱是“大罷免先行者”，喊出“大罷免、大成功”。



惟柯建銘因言行太偏激，不斷出狀況，傳出被下封口令。黨團負責每日受訪、主持記者會的發言人早已改由幹事長吳思瑤擔任。老柯之前也被要求“大休息”了好一陣子，不見人影。