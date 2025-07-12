盧秀燕、黃國昌合體反惡罷　盧火力全開轟賴

盧秀燕、黃國昌合體宣傳反罷免，宣示藍白合。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月12日電（記者 方敬為）國民黨籍台中市長盧秀燕與民眾黨主席黃國昌今天晚上在台中反罷免造勢同台，兩人共同宣示“藍白合反惡罷”，掀起晚會最高潮。黃國昌強調，台中的事就是民眾黨的事，守台中才能守台灣！盧秀燕強調，藍白不會再分裂，將為了人民而合，她並火力全開怒轟賴清德上任以來只會政治鬥爭，胡搞瞎搞，號召民眾726用選票教訓賴清德，不要再亂搞了！



戰鬥藍發起人、媒體人趙少康12日晚間在台中北屯區洲際棒球場附屬多功能運動中心舉辦“再愛我一次”拚經濟、反惡罷造勢晚會，國民黨籍“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌等人攜手出席號召反罷免。藍白全力動員，支持者擠爆會場，主辦單位統計，場內外共湧入8000人。



盧秀燕與黃國昌在晚會壓軸登台，兩人在台上握手致意，互動熱絡，盧秀燕並牽著黃國昌的手到舞台中央，舞台大螢幕秀出“藍白合反惡罷”，宣布國民黨、民眾黨將在台中市共同合作反罷免，掀起晚會最高潮。



黃國昌表示，過去幾年人民已經受夠了民進黨執政下，“綠能你不能”的雙標，人民更受夠了民進黨走回“威權專制”的老路，用司法當工具、檢調當鷹犬，追殺所有在野黨的人士，他要強調，反罷免這一役至關重要。7月26日大家一定要站出來，用選票告訴賴清德，台中不是這麼好欺負的！



黃國昌說，他今年3月5日到台中參訪，就當場告訴盧秀燕市長，“台中的事就是台灣民眾黨的事”，如今台中有事，朋友有難，台灣民眾將與國民黨團結一致，並肩作戰，藍白合大團結。726大家站出來投票，讓台中再贏一次，守住中台灣才能夠守住台灣，守住中台灣才能夠守住“國會”！



盧秀燕說，這是她首次與黃國昌同台宣傳反罷免，大家要對我們有信心，因為這次藍白合了，為人民而合，為台中而合，為台灣而合，為“中華民國”而合。



盧秀燕隨後火力全開，怒轟賴清德執政以來只會搞政治鬥爭，這次颱風重創南部，台中市政府第一時間就派出人力、物力協助救災，賴清德直到5天後才到台南勘災，還對災民說抽調不出人力，試問，民進黨整黨包括黨主席、秘書長、黨工這麼多，都沒有人到南部去救災嗎？民進黨公職上千人，大家都只會搞政治、搞罷免，沒有人救災，合理嗎？



盧秀燕說，過去南部縣市對民進黨這麼支持，現在南部淹大水，鬧天災，民進黨全黨無情，未來如果又有更大災害，甚至戰爭，這個政黨會救大家嗎？籲請賴清德做好領導人的角色、“行政院長”卓榮泰做好行政官員的角色、民進黨的委員、黨工拿出良心，趕快做該做的事。



盧秀燕說，賴清德現在應該做好4件事，第一件事就是停止政治鬥爭，停止搞罷免；第二件事要搞好經濟，賴清德去年520就職，7月就說要放青鳥出來，醞釀大罷免，整整一年都沒在管經濟，物價、能源齊漲，政府有在管嗎？第三件事就是要搞好和平，如今以色列、伊朗衝突，俄國、烏克蘭都發生戰爭，賴清德身為領導人，應該搞好兩岸和平，避免台灣陷入戰爭！



盧秀燕進一步說，第四件事就是搞好人權，不只柯文哲主席被政治追殺，在野黨的黨工也被羈押，就連普通民眾只是製作梗圖諷刺司法，也被抓起來，台灣何時變得如此沒有人權，賴清德執政下台灣沒有人權嗎？賴清德不要再亂搞了！



盧秀燕呼籲大家一定要去投票，告訴賴清德不要再亂搞了，大罷免大失敗，才能讓賴清德明白，人民的憤怒，才能讓執政黨知道，人民厭惡政治鬥爭，我們希望和平、要經濟、要民生。