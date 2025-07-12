館長：颱風就讓南台灣停電一周還抗啥中？

網紅“館長”陳之漢登台助講。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月12日電（記者 方敬為）網紅“館長”陳之漢今天出席台中“再愛我一次”拚經濟、反惡罷造勢晚會，痛批民進進黨只會用三招“舔共、賣台、中共同路人”，換言之，在場所有人都隨時可能在民進黨執政下，被司法偵辦，她呼籲民眾一定要站出投下不同意罷免票，用選票狠狠打賴清德一記耳光。他並嘲諷，颱風就讓台灣南部區域停電6天，這樣還要拿什麼抗中？



戰鬥藍發起人、媒體人趙少康12日晚間在台中北屯區洲際棒球場附屬多功能運動中心舉辦“再愛我一次”拚經濟、反惡罷造勢晚會，國民黨籍“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌等人攜手出席號召反罷免。藍白全力動員，支持者擠爆會場，主辦單位統計，場內外共湧入8000人。



陳之漢登台受到支持者熱烈歡迎，他表示，今天會站出來，不是為了哪一個“立委”，是希望可以守住所有“立委”，這一年來，他很痛恨民進黨，無數個夜晚，他跟小草站在北檢外面，那種無力感與痛苦，讓他相當難受，如果這次再讓民進黨得逞，以後所有人，都可能觸犯《刑法》100條。



陳之漢說，民進黨對付政敵只會用三招，“舔共、賣台、中共同路人”，但一個颱風就讓台南6、7天沒電，是要怎麼“抗中”？“立法院”昨天通過普發新台幣1萬元，但別高興太早，如果726民進黨贏了，這些都會被收回去，所以大家一定要站出來投下不同意罷免，要用選票教訓民進黨，狠狠打賴清德一記耳光！