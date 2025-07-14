中評關注：盧秀燕結合黃國昌　握反罷話語權

盧秀燕合體黃國昌，宣示藍白合反罷免。（中評社 資料照） 中評社台中7月14日電（記者 方敬為）藍白12日攜手在台中市舉辦反罷免造勢，國民黨籍市長盧秀燕與民眾黨主席黃國昌登台合體，宣示“藍白合大團結反惡罷”，盧並要支持者對反罷免有信心，因為“藍白合了！”掀起晚會最高潮。盧秀燕缺席藍營5日在台北舉辦的首場反罷免造勢，將反罷重心放在主場台中，更與黃國昌同台，釋放主導藍白合的訊號，一面鞏固台中藍營版圖，一面把握反罷話語權。



戰鬥藍發起人、媒體人趙少康12日晚間在台中北屯區洲際棒球場附屬多功能運動中心舉辦“再愛我一次”拚經濟、反惡罷造勢晚會，國民黨籍“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌等人攜手出席號召反罷免。藍白全力動員，支持者擠爆會場，主辦單位統計，場內外共湧入8000人。



全台24位藍委罷免案將於7月26日投開票，國民黨近期展開反罷免衝刺，積極號召支持者投下不同意罷免票，全力催高投票率，藍營大咖啟動跨區域站台，其中，被稱為“藍營一姐”的盧秀燕動態備受關注，由於盧被視為2028大選熱門人選，並被勸進角逐黨主席，在反罷免的行動上必然得有所表現。



值得注意的是，國民黨5日首度在台北舉辦“反惡罷！726出門投票不同意罷免”首場大型造勢活動，包括國民黨主席朱立倫、國民黨籍台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜等人一同登台造勢，盧秀燕雖然當天人也在北部替藍委賴士葆、林沛祥站台，卻未出席造勢活動。顯然盧秀燕的反罷免策略有個人的節奏考量。



藍營第二場大型反罷免造勢活動選在台中舉辦，盧秀燕親自領軍，並在壓軸時刻與民眾黨主席黃國昌同台登場，兩人並握手宣示結盟。黃國昌再次喊出“台中的事就是台灣民眾黨的事！”盧秀燕則要支持者有信心，“因為這次藍白合了！”為人民而合，為台中而合，為台灣而合，為“中華民國”而合。並罕見的火力全開砲轟賴清德。



盧秀燕將反罷重心放在主場台中，因為唯有守住台中藍營版圖，才能使更上層樓的空間“最大化”，加上藍白合若在台中發揮效果，順利保住藍委席次，盧秀燕在黨內的話語權勢必更加堅強。黃國昌在5日雖然也有出席藍營在台北的反罷免造勢，但未與朱立倫、蔣萬安、侯友宜等藍營要角同台，卻在台中市的造勢場合體盧秀燕，間接顯示出，白營對盧秀燕關係相對友好，甚至是看好其發展，台中藍委罷免案投票結果，將是藍白合作以及盧秀燕未來發展的重要觀察指標。